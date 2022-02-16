В каких крупных жилых комплексах Новосибирска вы хотели бы жить?

Жанна Гладкова
 
жилой квартал в Новосибирске

В Новосибирске строятся жилые комплексы на любой вкус и кошелек. Некоторые ЖК вырастают до целых микрорайонов. Мы отобрали самые крупные комплексы, количество домов в которых 5 и более. «Континент Сибирь»  предлагает своим читателям поделиться мнением и принять участие в голосовании.

В каких крупных жилых комплексах Новосибирска вы хотели бы жить?

Результаты опроса

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