В Новосибирске строятся жилые комплексы на любой вкус и кошелек. Некоторые ЖК вырастают до целых микрорайонов. Мы отобрали самые крупные комплексы, количество домов в которых 5 и более. «Континент Сибирь» предлагает своим читателям поделиться мнением и принять участие в голосовании.
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