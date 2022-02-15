ПСБ и ВТБ провели первый в России перевод средств в цифровой национальной валюте — операция осуществлена на тестовой платформе цифрового рубля Банка России. В специально разработанной для тестирования версии мобильного приложения ПСБ клиент зарегистрировался как пользователь платформы цифрового рубля, открыл цифровой кошелек и обменял безналичные рубли со своего банковского счета на цифровые.

«Цифровой рубль выводит национальную платежную инфраструктуру на принципиально новый уровень, совершенствует стандарты надежности и прозрачности расчетов в системе денежного обращения и российской экономике, – сказал первый заместитель председателя ПСБ Олег Барыбин. – ПСБ принимает активное участие в этом процессе, задействуя цифровую инфраструктуру банка и компетенции нашей команды в проектах на платформе цифрового рубля. Совместно с Банком России мы создаем принципиально новую цифровую платежную инфраструктуру для всего российского бизнеса и населения. На основе нашего опыта в рамках тестовой платформы цифрового рубля будут вырабатываться новые стандарты работы финансового рынка, формироваться законодательство и регулирование будущей системы расчетов с использованием цифрового рубля».

Вся информация о проведенных транзакциях поступает с тестового контура платформы цифрового рубля Банка России и мгновенно отражается на балансе цифрового кошелька клиента в мобильном приложении.

Архитектура цифровой платформы, разработанная Банком России, позволяет клиенту всего один раз зарегистрироваться через мобильное приложение любого банка, подключенного к платформе, получить доступ к кошельку и проводить операции в новом формате.

«Первая успешно проведенная операция с цифровым рублем – знаковый момент в развитии цифровой платежной инфраструктуры нашей страны, – отметил заместитель президента-председателя банка ВТБ Вадим Кулик. – Цифровой рубль позволит создавать инновационные сервисы на основе смарт-контрактов и повысит доступность финансовых услуг, в том числе на отдаленных и малонаселенных территориях России, благодаря возможности его использования без доступа к интернету. Думаю, что это станет драйвером для развития новых национальных платежных сервисов как для населения, так и для бизнеса».

Использование криптографической защиты и шифрования обеспечивает высокий уровень безопасности всех расчетов в цифровой валюте: каждый рубль имеет свой цифровой индивидуальный номер, что формирует новую систему защиты от мошеннических операций. Хранение и учет цифровых рублей напрямую осуществляет Банк России.