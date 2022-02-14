Для строящегося угольного кластера в Красноярском крае создадут ветропарк

В рамках реализации масштабного проекта по созданию угольного кластера на севере Красноярского края, куда в ближайшие годы будет вложено более 45 миллиардов рублей, планируется построить ветровую электростанцию мощность 4 МВт. Объект будет обслуживать морской порт.

В Красноярском крае приступают к разработке проектной документации ветропарка мощностью 4 МВт, который будет обеспечивать электроэнергией морской порт «Енисей» строящегося угольного кластера на базе Сырадасайского месторождения. Об этом сообщили в министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики 14 февраля.

Подготовкой документации занимается ООО «Северная звезда», реализующая проект порта (входит в холдинг AEON).

Строящийся угольный кластер включит в себя угольный разрез – на первом этапе его мощность составит 5 млн тонн в год, на втором – 10 млн тонн, обогатительную фабрику, морской порт «Енисей», автодорогу, вахтовый посёлок, электростанцию и аэродром.

По данным министерства, строительство порта, обогатительной фабрики, вахтового посёлка и угольной электростанции находится на активном этапе.

Планируемый объём инвестиций в проект до 2025 года – более 45 млрд руб. Завершить создание кластера планируется в 2040 году.

Проект угольного кластера имеет статус резидента Арктической зоны РФ, включён в число региональных инвестиционных проектов Красноярского края и входит в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь», реализуемый вместе с Хакасией и Тывой с 2018 года.

Напомним, в конце декабря власти Красноярского края и ПАО «Норильский никель» заключили соглашение о развитии здравоохранения.