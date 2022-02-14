Новый район у площади Калинина в Новосибирске – современный уровень комфорта в центре

15:20
Мэрия Новосибирска намерена взыскать 2 млн рублей с «Сибирского Гиганта»
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Новосибирские продавцы тюльпанов разводили на деньги жителей российских регионов
13:55
Экс-замглавы Дудинки предстанет перед судом в Красноярском крае
12:50
Новосибирские власти готовятся к поэтапной отмене ковид-ограничений
11:58
Начальник управления культуры мэрии Новосибирска покинет свой пост
11:14
Стала известна дата предварительного судебного заседания по делу экс-прокурора Новосибирска
10:58
Стало известно, когда закончится карантин в новосибирских школах
10:20
В Новосибирске выставили на продажу дом усадьбы Семёна Вагина
17:06
Новосибирские дачники обвинили обанкротившуюся нефтебазу в несанкционированном сбросе сточных вод
15:36
Дом под 30 этажей появится на месте «частника» в Октябрьском районе Новосибирска
14:24
Новосибирцам порекомендовали не выходить на улицу из-за грязного воздуха
12:57
Губернатор Новосибирской области сообщил о выздоровлении после коронавируса
12:00
Губернатор Кузбасса наградил юбилейной медалью заместителя полпреда СФО
10:21
В Новосибирске откроется новое кафе с римской пиццей
19:27
Губернатор Кузбасса вручил награду НОВАТу за «Реквием» по погибшим на шахте «Листвяжная»
17:50
Одиннадцать жителей Новосибирской области скончались от коронавируса за сутки
17:19
Дарья Мартынкина избрана исполнительным директором «СОЮЗЦЕМЕНТ»
Основатель новосибирской кулинарной школы «Кухня за Кулисами», гастробара Poke Top и итальянской траттории «Тесту Место»
Консультант в области подбора и адаптации персонала
Cооснователь новосибирского юридического партнерства «Курсив»
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