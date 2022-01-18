«Расцветай» — лидер жилищного строительства в Новосибирске по итогам 2021 года*

По данным мэрии Новосибирска компания «Расцветай» по результатам 12 месяцев 2021 года возглавила топ-10 застройщиков, сдавших наибольшее количество квадратных метров жилья.

Напомним, что мэрия Новосибирска 17 января опубликовала рейтинг лидеров жилищного строительства 2021 года.

Первой по вводу жилья стала компания «Расцветай». Застройщик ввел в эксплуатацию 14 домов, 129 444 кв.м, 2738 квартир.

На втором месте — ГК «Стрижи»: 18 домов, 113 070 квадратов и 1924 квартиры. ГК Брусника — на третьем месте. Она сдала шесть объектов на 77 165 квадратов в 1256 квартирах.

«Компания «Расцветай» активно развивается, наращивает производственно-техническую базу, увеличивает земельный банк и объемы ввода жилья. В планах застройщика дальнейшее увеличение портфеля проектов», — прокомментировали лидерство в рейтинге в пресс-службе «Расцветай».

* — рейтинг сформирован мэрией Новосибирска на основании данных по количеству введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья по итогам 2021 года