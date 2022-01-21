Михаил Космынин: «Для нас высокие позиции в рейтинге не самоцель, но очень приятно видеть Новосибирскую область в федеральных лидерах»

Руководитель центра «Мой бизнес» в Новосибирской области МИХАИЛ КОСМЫНИН в интервью «Континенту Сибирь» подвел итоги 2021 года, рассказал о том, что предложит центр предпринимателям в 2022 году и в каком направлении будет развиваться дальше.

— С какими результатами центр «Мой бизнес» завершил 2021 год? Удалось ли достичь намеченных показателей?

— Врываясь в 2022 год, мы можем сказать, что для нашего центра 2021-й завершился хорошо.

Прежде всего, 9 сентября мы встретили свой первый официальный год с момента открытия. К тому моменту 790 бизнесов открылись, получив наши услуги, порядка 5 тысяч предпринимателей обучились на наших образовательных программах. Все эти цифры говорят о нашем вкладе в развитие экономики региона и страны.

Пандемия продолжает создавать проблемы бизнесу, которые мы не можем не слышать, и обязательно подстраиваем наши услуги и предложения под ситуацию. Постоянно работаем над улучшением функционала сайта, предлагаем услуги по развитию бизнеса и продолжаем консультировать клиентов онлайн, по телефону, лично.

К концу года наши итоги таковы: мы охватили господдержкой более 4600 предпринимателей, 1000 самозанятых, свыше 5200 физлиц. Всего центр оказал 9524 услуги, а 535 физлиц, получивших поддержку у нас, открыли собственное дело и зарегистрировали бизнес.

Стали больше ездить к предпринимателям в отдаленных районах области, чтобы люди не чувствовали себя обделенными вниманием господдержки, сервисов, которые мы предлагаем в рамках нацпроекта.

В 2021-м мы начали оказывать услуги по повышению квалификации сотрудников ИП и юрлиц по направлениям охраны труда, ГО и ЧС, пожарно-техническому минимуму (обязательны для прохождения согласно законодательству). Также расширилась география выставок, участниками которых стали предприниматели Новосибирской области с помощью нашего центра: «Армия России» (Москва), «Технопром» (Новосибирск), «CJF — Детская мода» (Москва), «Здравоохранение 2021» (Москва), InterFood Ural 2021 (Екатеринбург), «Ладья. Зимняя сказка — 2021» (Москва) и другие.

— Как выглядит центр «Мой бизнес» в Новосибирске на фоне других аналогичных центров в других городах Сибири и в целом России? В 2021 году центр «Мой бизнес» в Новосибирской области признали лучшим с точки зрения оказания гарантийной поддержки в России. В каких еще направлениях новосибирский центр может служить примером для всей России?

— Каждую весну Минэкономразвития России публикует рейтинг по итогам работы за предыдущий год. В нем регионы разделены на подгруппы, Новосибирская область в группе А. И в этой группе мы стабильно закрепляемся в Топ-10 по всей стране.

В шорт-листе по итогам 2020 года зафиксировали такие результаты работы нашего центра «Мой бизнес»: 1-е место в категории «Лучшая гарантийная организация» (речь о Гарантийном фонде Новосибирской области), 2-е место в категории «Лучший центр прототипирования», 4-е место в категории «Лучшее пространство для бизнеса» (критерии определяют в Минэкономразвития РФ), 4-е место в категории «Лучший центр поддержки предпринимательства», 6-е место в категории «Лучший центр инжиниринга».

Для нас рейтинг ― не самоцель, но очень приятно видеть наш регион в федеральных лидерах.

— Приведите наиболее яркие примеры предприятий, которые обращались в «Мой бизнес» в 2021 году и благодаря вашей поддержке смогли выйти на новые масштабы ведения бизнеса?

— Примеров масса. Нужно понимать, что для каждой компании одни и те же итоги воспринимаются по-разному. К примеру, победитель регионального конкурса «Мама-предприниматель» Анастасия Мачок выиграла грант и начала продавать органайзеры для сумок на Wildberries и Amazon, увеличив свой оборот в три раза.

Руководитель образовательного центра UpgradeUM Ксения Тернова получила услуги по разработке видеоролика и полиграфии. Они способствовали запуску эффективной рекламной онлайн- и офлайн-кампании без длительной подготовки. К концу года Ксения запустила два филиала своего образовательного центра в 150 км от головного офиса с полным удаленным управлением и увеличила выручку в 10 раз.

Наиболее финансово емкие итоги от сотрудничества с нашими структурными подразделениями получают экспортеры. К примеру, компания «Сайнтификкоин» прошла сертификацию на территории Евросоюза и теперь может продавать их газоанализаторы в фитнес-клубы и медицинские учреждения в европейских странах. «Вега-Абсолют», производящая радиоэлектронное оборудование, организовала бизнес-миссию в Казахстан и заключила контракты на $80 тысяч.

— Какие цели вы ставите перед собой на 2022 год?

— Планируем расширить спектр предоставляемых услуг в сторону автоматизации и привлечения инвестиций. Это отразится и на темах образовательных мероприятий, и на направлениях услуг.

Цифровизация малого бизнеса не просто тренд времени, а мастхэв, и мы готовы помочь предпринимателям. Внедрить постепенно цифровые технологии можно во все бизнес-процессы компании: финансовое планирование, управление персоналом, продажи и сбыт продукции, планирование производственного процесса. Начинать будем с услуг системы «Контур», далее будем рассматривать иные подобные организации.

Очень хочется организовать масштабное событие для бизнеса в 2022-м. Два года назад в Новосибирске уже проходил форум «Мой бизнес», и с тех пор мы мечтаем провести аналогичное событие, однако пандемия вносит свои коррективы в наши планы.

Кроме этого, планируем укрепить hr-направление: привлекать больше отраслевых экспертов, делать совместные проекты с федеральными компаниями.

— В 2021 году на площадке центра «Мой бизнес» проводилось множество мастер-классов и других образовательных мероприятий. По каким ключевым направлениям вы планируете проводить мероприятия в 2022 году?

— Направления для наших образовательных мероприятий всегда выбираются из потребностей бизнеса. Большую часть займут направления цифровизации, автоматизации и привлечения инвестиций. Другие темы затронут продвижение в соцсетях, в интернете, темы брендинга и регистрации товарных знаков.

Экономические направления тоже всегда востребованы: мы будем приглашать спикеров по финграмотности, налогообложению, бизнес-планированию.

Особое место займет обучение выводу и пошаговой работе на маркетплейсах.

Безусловно, мы сохраним наши культовые программы, такие как «Азбука предпринимателя», которую наш сертифицированный тренер организует совместно с «Корпорацией МСП». Это пошаговая инструкция, как запустить и развивать бизнес. По итогам курса выдается сертификат, первые наборы уже стартуют на первой неделе февраля. Порой образуется очередь из желающих пройти программу, занимать место нужно заранее.

В направлении социального бизнеса весной продолжится обучение будущих соцпредпринимателей — это бизнес, чьи товары/услуги направлены на решение общественных проблем, предназначены для особых категорий граждан. Также в эту категорию относятся компании, чьи сотрудники представители этих категорий, например, инвалиды. По окончании обучения такие бизнесы могут претендовать на статус «социальное предприятие» и получить доступ к особым грантам и другой поддержке.

Обратиться за консультацией можно по номеру 8 800 600 34 07.

— Какие бизнес-миссии планируются в 2022 году? Какие страны они затронут?

— Наше структурное подразделение «Центр поддержки экспорта» получило более 20 запросов на зарубежные бизнес-поездки. Прежде всего, это страны СНГ: Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Армения, Киргизия. Большое количество запросов от производителей продуктов питания в Монголию, Арабские Эмираты.

По-прежнему остаются востребованными европейские страны: Италия, Германия, Грузия, но согласование поездок произойдет только после официального подтверждения об улучшении эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом и стабилизации политической обстановки.

В центре поездок — посещение отраслевых выставок и организация зарубежных переговоров о сотрудничестве.

И в связи с постепенным открытием границ мы уверены, что иностранных гостей в нашем центре «Мой бизнес» будет все больше. Только за последние полгода нас посетили гости из Ирана, ОАЭ, Индии, Мали. В рамках официального приёма мы приняли торгпредов России в Марокко, Дании, Испании, Казахстана, Беларуси.

Обратиться за консультацией в региональный центр поддержки экспорта можно по номеру 8 800 600 34 07, доб. 2.

Центр «Мой бизнес» открыт для сотрудничества с любыми компаниями и организациями. Предложить партнерство можно на почту info@mbnso.ru, а по коммуникационным проектам можно обратиться к пресс-секретарю Дарье Гончаровой (+7 913 956 7079).

Центр «Мой бизнес»

Горячая линия: 8 800 600 34 07

г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 9

mbnso.ru

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