«Ростелеком» и кинотеатр «Победа» подарили новосибирцам новогодние праздники в классическом стиле

«Ростелеком» совместно с новосибирским Центром культуры и отдыха «Победа» в новогодние праздники представил на большом экране серию открытых показов концертов классической музыки, посвященных 100-летию Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича. В декабре прошлого года трансляции прошли 25 и 26 декабря, в новом году фильмы можно было посмотреть 6 и 7 января.

«Мы не впервые устраиваем в Новосибирске открытые показы концертов классической музыки — и каждый раз они находят своего благодарного зрителя, — подчеркнул вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. — Это и понятно: только в компании с единомышленниками и друзьями можно ощутить атмосферу настоящего праздника, увидеть на большом экране знаменитых дирижеров и услышать любимые мелодии в идеальном исполнении».

Большой зал Санкт-Петербургской академической филармонии (бывшее Дворянское собрание) — памятник искусства, легендарное культурное пространство. Мультимедийный видеоэкскурс «Соло для зала с оркестром» (6+) познакомил новосибирцев с историей этого уникального места и позволил ощутить взаимосвязь времен. А записи концертов позволили новосибирским поклонникам русской классики перенестись в зал филармонии и услышать «Сюиту № 3» Чайковского, «Картинки с выставки» Мусоргского и «Симфонию № 1» Скрябина.

«Приятно, что у нас есть возможность сделать подарок поклонникам музыкального искусства, думающей, интеллигентной публике, — отметила генеральный директор Центра культуры и отдыха «Победа» Ирина Краснопольская. — К тому же, несмотря на развитие стриминговых платформ, качество просмотра в кинотеатральном зале, оснащенном современным оборудованием, способно максимально достоверно и выразительно передать визуальные и музыкальные нюансы документального фильма-концерта».

«Ростелеком» уже много лет имеет статус официального поставщика цифровых услуг Санкт-Петербургской академической филармонии. В видеосервисе Wink есть специальный раздел, посвященный этому учреждению культуры. Здесь собраны записи концертов классической музыки под управлением ведущих дирижеров, благодаря чему можно прямо из дома побывать в центре музыкальной жизни Санкт-Петербурга.