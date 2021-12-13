Мэр Москвы вручил орден гендиректору «Росгосстраха»

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы жителям столицы — в том числе и генеральному директору «Росгосстраха» Геннадию Гальперину.

«Город живет нормальной жизнью во многом благодаря тем, кто сегодня находится в этом зале, благодаря вам, людям, которые работают достойно на своем посту, профессионально выполняют свой долг, создают настоящее и будущее Москвы. Благодаря вам наш город по-прежнему великий, по-прежнему любим москвичами», — сказал Сергей Собянин на торжественной церемонии награждения.

От имени президента России мэр Москвы вручил генеральному директору ПАО СК «Росгосстрах» Геннадию Гальперину медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — этой награды руководитель старейшей страховой компании страны был удостоен за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

«В первую очередь, эта награда служит наивысшей оценкой руководством страны результатов работы всего многотысячного коллектива компании «Росгосстрах» — страховых агентов, сотрудников, а особенно наших ветеранов, которые трудятся во всех регионах страны. Я благодарен каждому госстраховцу за вклад в наше общее дело — защиту благосостояния россиян, и нашим клиентам – за доверие к компании со столетней историей», — подчеркнул Геннадий Гальперин.

В год 100-летия «Росгосстраха» коллектив компании был удостоен Почетной грамоты правительства Москвы за большой вклад в развитие страхового дела, десятки сотрудников компании поощрены почетной грамотой правительства Москвы, благодарностью и благодарственными письмами Мэра Москвы.