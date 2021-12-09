Об «Умных инвестициях» расскажут на форуме в Новосибирске

12 декабря в пятом корпусе НГУЭУ на улице Каменская, 52/1 в Новосибирске состоится экономический форум «Умные инвестиции». Площадка соберет ведущих специалистов финансового и инвестиционного рынка, а также представителей сферы науки и образования страны.

В рамках форума будут работать свыше 10 бизнес-площадок для участников события — потенциальных, профессиональных инвесторов и всех тех, кому интересен инвестиционный рынок.

«Умные инвестиции» научат участников сохранять и приумножать свои накопления, получать доход от активов, инвестировать самостоятельно без больших затрат времени и профессиональных знаний. В рамках события также запланировано пленарное заседание, темой которого станут тренды и стратегии развития инвестиционного рынка.

Спикерами форума являются руководители финансовых организаций, ведущие экономисты и эксперты финансового рынка: президент-председатель правления инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков, генеральный директор девелоперской компании «Отелит» Евгений Бурденюк, директор Филиала АО «Открытие Брокер» («Открытие Инвестиции») Андрей Шаламов, ректор НГУЭУ Павел Новгородов, президент университета Александр Новиков и другие.

Откроет форум первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. Отметим, участие в мероприятии также примут представители мэрии Новосибирска и Банка России.

Вход свободный. Для детей инвесторов будет работать детская площадка, где запланированы показ мультфильма, конкурсы, экономические игры и экскурсия по университету.

Организаторами выступили Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) и Сибирское ГУ Банка России.