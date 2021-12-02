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Сибирячка подала в суд на ТЦ за отказ пустить ее без QR-кода
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Мэр Новосибирска рассказал, где горожанам выгуливать собак, раз в парках и скверах теперь это запрещено
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Кандидата на роль лекарства против COVID-19 предложили ученые Академгородка
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Мэрия Новосибирска намерена обжаловать вердикт суда в отношении спорткомплекса возле лицея «Надежда Сибири»
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Ученые назвали признаки риска тяжелого протекания COVID-19
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Анатолий Локоть прокомментировал возможность перехода вице-мэра Новосибирска в правительство региона
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Депутат новосибирского горсовета Сергей Бойко уехал из России в Грецию
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В Алтайском крае возобновили работу ресторанов в ночное время
Участник строительного рынка Новосибирска
Заведующий кафедрой Смарт-сити Сибирского университета телекоммуникаций и информатики, директор по цифровой трансформации компании Smart Consulting
Генеральный директор Сибирской хлебной корпорации
Ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ)
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