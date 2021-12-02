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Заведующий кафедрой Смарт-сити Сибирского университета телекоммуникаций и информатики, директор по цифровой трансформации компании Smart Consulting
Генеральный директор Сибирской хлебной корпорации
Ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ)
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