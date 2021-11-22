Минэкологии Новосибирской области проверит леса на предмет незаконных предновогодних рубок

В преддверии новогодних праздников министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области проконтролирует мероприятия по заготовке хвойных деревьев, чтобы исключить незаконные вырубки. Для этих целей в регионе сформировано 26 мобильных бригад.

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области организовало контроль мероприятий по заготовке деревьев для новогодних праздников в целях пресечения незаконных рубок хвойных молодняков в регионе, сообщили в областном правительстве 22 ноября.

«Специалистами министерства организовано ежедневное патрулирование лесов, в том числе с сотрудниками правоохранительных органов. На территории Новосибирской области действуют 26 мобильных групп», – цитирует министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрея Даниленко пресс-служба правительства Новосибирской области.

О нарушениях лесного законодательства следует сообщать по телефону круглосуточной бесплатной горячей линии 8 (383) 200-10-35

Кроме того, в предновогодний период в регионе пройдут проверки законности приобретения деревьев хвойных пород. Правоохранители обратят внимание как на физических, так и на юридических лиц в числе покупателей.

В правительстве региона напомнили: согласно законодательству, регулирующему лесные отношения, заготовку деревьев хвойных пород можно осуществлять при наличии соответствующих договоров аренды лесных участков и купли-продажи лесных насаждений, а также при проведении санитарных и некоторых других рубок. За незаконные рубки предусмотрены штрафы по статье 8.28 КоАП РФ либо уголовная ответственность по статье 260 УК РФ.

Напомним, в июне в Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по факту взяток на разрешение вырубок в Караканском бору.