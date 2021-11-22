В Новосибирской области готовят таргетологов и SMM-специалистов по нацпроекту «Демография»

По количеству обучающихся по федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография» Новосибирская область занимает лидирующие позиции. В настоящее время порядка 4 тысяч жителей региона приступили к обучению, более 500 человек уже трудоустроены в текущем году. Такие данные были приведены во время пресс-конференции 19 ноября.

О реализации нацпроекта «Демография» по обучению новым специальностям и повышению профессиональной квалификации в рамках федерального проекта «Содействие занятости» в ходе пресс-конференции рассказала начальник управления занятости министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова. В частности, она подчеркнула, что с 2019 года в рамках федерального проекта в Новосибирской области организовано профессиональное обучение и дополнительное образование отдельных категорий граждан. В 2020 году программные мероприятия были скорректированы в части расширения перечня категорий участников. Напомним, реализация национального проекта «Демография» на территории региона находится на контроле правительства Новосибирской области.

«С 2021 года в проект вошли 3 федеральных оператора – Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, Томский государственный университет, которые реализуют на территории региона 500 образовательных программ. Еще одно нововведение этого года – упрощенный порядок подачи электронного заявления для участия в проекте через портал «Работа в России». На сегодняшний день в регионе 3856 человек приступили к обучению. Уже наши новое место работы 506 жителей региона», – цитирует Ольгу Лаврову пресс-служба правительства Новосибирской области.

По словам директора Автономной некоммерческой организации «Центр опережающей профессиональной подготовки Новосибирской области» Алексея Лейбова (Центр – официальный региональный оператор Агентства развития профессионального мастерства), все образовательные учреждения – участники проекта прошли обязательный отбор на соответствие материально-технической базы предъявляемым требованиям, преподаватели – специальную сертификацию. Сегодня агентство сотрудничает с 30 колледжами Новосибирской области, где представлены 75 программ. На выходе ученики по итогам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс получают паспорт компетенции.

О целевой аудитории проекта рассказал директор Сибирского института управления – филиала РАНХиГС Олег Федоров. По его данным, 40% учащихся – это женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, следующую нишу занимают люди предпенсионного и пенсионного возраста (30%), еще 30% – это безработные граждане.

Представитель третьего федерального оператора – начальник отдела по работе с органами власти ТГУ Святослав Перехожев подчеркнул влияние цифровизации на востребованность профессий и навыков, изменение спроса среди участников проекта и перспективные тенденции в развитии обучающих программ. По словам спикера, в топе наиболее популярных специальностей – digital-менеджер, таргетолог, SMM-специалист, контрактный эксперт в сфере закупок, включая маркетплейсы.

Полный перечень профессий, которые можно освоить в ходе проекта, опубликован на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области, а также на портале «Работа в России». Стать участником проекта «Содействие занятости» могут граждане в возрасте 50 лет и люди предпенсионного возраста, жители региона, которые ищут работу и обратились в органы службы занятости, включая безработных; мамы в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.