Отмечается, что для монтажа разделительного передвижного борта приезжал специалист из Италии. Такое высокоточное оборудование установлено только в трех российских регионах. «В бассейне СКА мы устанавливаем передвижной борт, который позволит разделить 50-метровую чашу бассейна на две чаши по 25 метров. Соответственно, бассейн из 8 дорожек по 50 метров становится 25-метровым — на 16 дорожек. В нем также можно проводить соревнования, и это важно для тренировочного процесса пловцов, которые часть сезона выступают в «короткой» воде», — отметил врио министра спорта Сергей Ахапов.

Особенность итальянской системы — простота передвижения балки, а также точность конструкции. Длина бассейна должна быть точно 50 метров с допуском не более 10 миллиметров. В самой чаше бассейна заканчиваются работы по гидроизоляции. После этого бассейн в рамках испытаний будет наполнен водой, а затем строители начнут укладку плитки и внутренние отделочные работы во всех помещениях бассейна.

После сноса старого здания бассейна СКА ведется возведение нового корпуса площадью более 5300 кв. м. В спортивном комплексе, помимо бассейна, предусмотрены игровой зал, тренажерный зал и зал для общефизической подготовки, что позволит вести полноценный тренировочный процесс. Современное наполнение объекта дополнит большой мультимедийный экран площадью более 100 кв. м на фасаде здания. Строители планируют закончить работы в середине декабря.

Реконструкция одного из самых крупных водно-спортивных объектов Новосибирской области ведется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новосибирский бассейн «Нептун» открылся для пловцов после ремонта.