НМЗ «Искра» на четверть увеличил производительность на пилотном участке благодаря нацпроекту

Новосибирский производитель промышленных средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности Новосибирский механический завод «Искра» холдинга «Технодинамика» ГК Ростех подвёл итоги нескольких месяцев реализации национального проекта «Производительность труда». На экспериментальном участке производительность труда выросла более чем на 25 % по сравнению с показателями прошлого года. Кроме того, за счёт реорганизации процессов на участке удалось снизить прямые затраты на 800 тыс. рублей в год.

В настоящее время в Новосибирской области к национальному проекту «Производительность труда» присоединилось 48 компаний. Адресную поддержку предприятиям в регионе в рамках нацпроекта оказывает Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК), созданный на базе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, кроме того, с рядом предприятий работают эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК).

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов отметил, что завод «Искра» стал пятым предприятием оборонно-промышленного комплекса в регионе, где реализуется национальный проект. Среди других компаний – Новосибирский патронный завод, Производственное объединение «Север», «Экран-Оптические системы» и Новосибирский приборостроительный завод (холдинг «Швабе»). И это отличный показатель того, что перечень сфер деятельности, к которым относятся заходящие в нацпроект предприятия, постоянно растёт.

С НМЗ «Искра» работали эксперты ФЦК. В компании на период реализации проекта было поставлено три задачи, при этом все плановые показатели в проекте предприятие превысило.

«Первая задача – снизить время изготовления латунного колпачка для капсюлей-воспламенителей от получения материала со склада до отгрузки потребителю до 50 дней. Но нам удалось сократить этот процесс до четырёх дней. Вторая задача — нужно было уменьшить количество полуфабрикатов, ожидающих отгрузки, с 68 млн штук до 50 млн штук. Нам удалось сократить их количество до 48 млн штук. И третья задача — планировали увеличить выработку готовой продукции на одного человека в смену со 120 тыс. штук до 240 тыс. штук — в два раза. Но удалось повысить этот показатель до 284 тыс. штук. То есть все плановые показатели мы превысили», — сообщил генеральный директор НМЗ «Искра» Сергей Кондратьев.

Генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков добавил, что, исключив необходимость работы в выходные и праздничные дни без потери темпа за счёт реорганизации процессов, «Искра» снизила прямые затраты на 800 тыс. руб. в год. И это только по пилотному участку, на котором занято не более 20 человек. Теперь завод продолжит эксперимент и в других цехах. До 2030 года планируется нарастить производительность не менее чем на 30 % в сравнении с показателями 2020 года.