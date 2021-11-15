Новый глава Баганского района Новосибирской области официально вступил в должность

Главой Баганского района Новосибирской области избран Александр Тарасов. С 15 ноября он приступил к своим обязанностям в новой должности.

Депутаты Совета депутатов Баганского района Новосибирской области избрали главой муниципального образования Александра Тарасова, ранее занимавшего пост временно исполняющего соответствующие обязанности, на сессии 10 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников во время оперативного совещания в областном правительстве в понедельник.

«Главой Баганского района на свой первый срок полномочий избран Тарасов Александр Владимирович. И с сегодняшнего дня Александр Владимирович Тарасов вступил в должность», — сообщил глава региона на совещании 15 ноября.

Как отметил Андрей Травников, за Александра Тарасова на сессии проголосовали 23 из 25 депутатов. Кроме Тарасова на должность главы района рассматривалась также кандидатура Андрея Сорокина.

Предшественник Александра Тарасова – Виктор Бамбух, который стоял во главе Баганского района до августа 2021 года. Бывший депутат областного парламента Бамбух был избран руководителем муниципального образования в 2019 году, его мандат в Законодательном собрании региона был передан Дмитрию Терешкову.