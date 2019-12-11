Новосибирский бизнесмен Дмитрий Терешков вернулся в региональный парламент

Как и предполагал «Континент Сибирь», известный Новосибирский бизнесмен Дмитрий Терешков вернулся в Законодательное собрание Новосибирской области.

После назначения Виктора Бамбуха главой Баганского района сессия Законодательного собрания 21 ноября приняла решение о снятии с него депутатских полномочий. Тогда, комментируя этот вопрос журналистам, председатель Заксобрания Андрей Шимкив отметил, что самый вероятный претендент на освободившееся место – Дмитрий Терешков.

«Мы видели в Бамбухе человека, способного укрепить аграрный комитет. Сейчас Дмитрий Терешков в приоритете, так как он «номер один» в территориальной группе», — пояснял ранее корреспонденту «Континента Сибирь» первый вице-спикер регионального Заксобрания Андрей Панферов.

Как подтвердила нашему изданию секретарь избирательной комиссии Новосибирской области Наталья Кошкина, 10 декабря на заседании комиссии мандат депутата Заксобрания был по предложении избирательного объединения «Единая Россия» передан Дмитрию Терешкову.

Сам Дмитрий Терешков считает, что его возвращение в региональный парламент закономерна. «Выборы в 2015 году я, по сути, выиграл, до этого провел большую работу на округе, много, что было сделано для жителей. Но в результате манипуляций некоторых товарищей мандат не получил», – рассказал депутат «Континенту Сибирь». В каком комитете он будет работать, пока точно сказать нельзя, но, по словам Дмитрия Терешкова, ему интересна работа в комитете по бюджету.

Генеральный директор АО «Сибирская Хлебная Корпорация», президент Сибирского зернового союза, президент Фонда развития региональных проектов Дмитрий Терешков был депутатом Заксобрания Новосибирской области прошлого созыва. В 2015 году он шел в региональный парламент по спискам партии «Единая Россия», возглавлял территориальную группу в области.

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