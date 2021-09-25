Новым президентом Союза НГУ стал Дмитрий Верховод

На проходящем в Академгородке Конгрессе выпускников НГУ состоялась передача полномочий президента ассоциации «Союз НГУ» от Ирины Травиной, занимавшей этот пост предыдущие два года, к Дмитрию Верховоду.

Изменения коснулись и других руководящих органов – участники Конгресса выбрали новый состав правления «Союза НГУ» (коллегиальный исполнительный орган, выступающий в роли «Проектным совета») и наблюдательного совета (орган, осуществляющий общее управление деятельностью ассоциации).

Ряд участников Конгресса рассказали о работе «Союза НГУ», проделанной в течение года после предыдущего Конгресса в сентябре прошлого года. Отчет получился довольно содержательным и затронул темы, касающиеся не только выпускников, но и развития Новосибирского государственного университета.

В частности, позитивные плоды приносит «университетская дипломатия», которой активно занимается «Союз НГУ». Так, в ходе встречи выпускников НГУ, проживающих в странах Евросоюза в этом году, состоялся продуктивный диалог с ректором университета Михаилом Федоруком о развитии совместных образовательных программ с европейскими вузами (это направление существует в НГУ довольно давно, но его масштабы по мнению участников саммита пока недостаточны). А на аналогичном мероприятии в США, помимо выборов нового посла НГУ в этой стране, были достигнуты договоренности о сотрудничестве выпускников университета с знаменитой физматшколой НГУ в формировании реальных задач для проектной работы ее учеников.

Большие надежды многие связывают с проектом нового университетского кампуса: о том, как продвигаются работы и каковы запланированные сроки сдачи объектов, рассказал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев (тоже – выпускник НГУ).

Важное место в работе «Союза НГУ» занимает социальная акция «Спасибо, что учили», стартовавшая в декабре 2018 года. Ее цель – поддержка преподавателей университета, ныне находящихся на пенсии, на средства, собранные выпускниками университета. Сейчас в списках поддержки более 120 человек, но организаторы намерены значительно увеличить это число за счет тех, для кого работа в НГУ не была основной (как известно, многие ученые Академгородка по совместительству также преподавали и преподают в университете).

В числе других планов, стоящих уже перед обновленным руководством «Союза» — проведение юбилейного Х Конгресса выпускников НГУ и реализация проекта «Лаборатория наставничества» (в рамках которого выпускникам предложат стать персональными кураторами и советчиками для нынешних студентов). А также – активное участие в реализации проекта «Тропа науки», инициированного Институтом цитологии и генетики СО РАН. Как отметил исполнительный директор «Союза НГУ» Александр Наливкин: «Цель проекта сделать работу научных институтов Академгородка прозрачной для людей, которые находятся снаружи. И достигать ее мы будем с привлечением не только специалистов по дизайну и урбанистике, что уже делается, но и с использованием набора ИТ-технологий, таких, как ГИС, дополненная реальность и так далее».