Андрей Гончаров поздравляет с Днем машиностроителя

В предвверии Дня машиностроителя, отмечающегося в этом году 26 сентября, «Континент Сибирь» публикует поздравление министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова.

Уважаемые машиностроители, коллеги!

От лица команды минпромторга региона сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Благодаря вашим усилиям мы имеем возможность использовать в быту и на производстве товары отечественного производства. С каждым годом их значимость только возрастает.

Ваша отрасль помогает развивать промышленность в Новосибирской области. Мы видим, как стабильны результаты вашей работы: за прошлый год индекс промпроизводства сохранился на прежнем уровне, предприятия продолжают пользоваться мерами господдержки регионального и федерального уровня.

Ваш труд мотивирует двигаться вперед: в Новосибирской области планируется создание машиностроительного завод пищевого оборудования на территории ТОСЭР «Линево», реализуется госпрограмма Минпромторга России, в рамках которой обеспечиваются субсидии по договорам лизинга, выданным российскими организациями.

Уверен, что такие амбициозные задачи, как повышение конкурентоспособности предприятий, формирование высокотехнологичной, наукоемкой продукции нам с вами по плечу. Надеюсь, наши региональные госпрограммы будут полезны в этом вам и впредь.

Пусть ваш продолжает приносить пользу обществу, а вам — удовольствие. Желаю свершений во всех начинаниях, смелых идей и надежной команды, с которой вам все по плечу!

Министр промышленности, торговли

и развития предпринимательства Новосибирской

области Андрей Гончаров