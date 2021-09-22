Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность коллективу «Росгосстраха»

Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу ПАО СК «Росгосстрах» за большой вклад и становление в развитие страхового дела в Российской Федерации, реализацию социально значимых проектов и в связи со 100-летием со дня образования компании. Соответствующее распоряжение №258-рп Владимир Путин подписал 20 сентября 2021 года.

Также благодарности президента за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу удостоены Валентина Александровна Адищева, специалист по исследованию рынка (агент) универсального офиса «Белогорский» Амурского филиала ПАО СК «Росгосстрах», и советник генерального директора по взаимодействию с государственными органами ПАО СК «Росгосстрах» Николай Федосеевич Галагуза.

«Благодарность президента России — это высочайшая оценка работы всего многотысячного коллектива нашей компании, которую особенно символично получить в год 100-летнего юбилея «Росгосстраха», — отметил генеральный директор компании «Росгосстрах» Геннадий Гальперин. — Уверен, у нас впереди много новых побед и достижений, которые еще больше укрепят наши позиции как надежного страхового партнера россиян».

ПАО СК «Росгосстрах» — крупнейший участник отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют около 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметит 100 лет со дня своего создания.