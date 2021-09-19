Сибирский хор вернулся в Новосибирск с гастролей по Сирии, где дал два концерта – в столице государства Дамаске и на авиационной военной базе. По возвращении в родной город артисты встретились с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Государственный академический Сибирский русский народный хор завершил свой короткий гастрольный тур по Сирии. За время поездки хор успел выступить на сцене Дамасской оперы и авиабазе. 19 сентября артисты встретились с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, который поблагодарил их за успешные гастроли.

«Я специально посмотрел официальные страницы Дамасской оперы, нашего посольства в Сирии, там была прямая трансляция вашего выступления. По количеству просмотров, комментариев, по количеству лайков ваш концерт — в топе. Спасибо, что так оперативно, моментально отреагировали на просьбу организовать гастроли сибирского коллектива в Сирию – в Дамаск и на авиабазу. Я не сомневался, что ваше выступление будет лучшим, но за такую чёткую организацию спасибо. Сибирский хор в очередной раз не подвёл», — обратился к артистам глава региона.

Специально для сирийского зрителя Сибирский хор включил в свой репертуар песню на арабском языке. Но основную часть программы составили русские песни, ведь главной целью коллектива было познакомить местных жителей с культурой России, Сибири. Достичь взаимопонимания со слушателями сибирякам удалось при помощи универсального языка песни и танца.

«Зрительская аудитория концерта в столице Сирии была достаточно смешанной: это и высокопоставленные представители сирийской стороны, наши дипломаты, военные и просто жители… Успех безусловно случился. Артисты выступили блистательно, это бесспорный факт. Зал был покорен», — отметила директор ГАУК «Сибирь-Концерт», заслуженный работник культуры РФ Екатерина Ковалёва.

Концерт на авиабазе, по словам руководителя, проходил в необычных для хора условиях. В роли концертного зала здесь выступил гигантский шатер-палатка. Для зрителей-военнослужащих в репертуар Сибирского хора включили военные патриотические песни, которые артисты исполняли под гул самолётов.

«Для меня останется вечной загадкой как у артистов это получилось. Все наше выступление перед бойцами — это история общей энергетической силы, священный объединяющий нерв воина и артиста. В восприятии и понимании общего ощущения стояла Россия, мы были признательны друг другу. Обоюдное чувство благодарности стало неким приношением каждому в этом зале…Этим нашим чувствам невозможно дать определения, это нужно прожить. Это нечто более высокое, более совершенное, чем то, что мы наблюдаем в обычной нашей жизни», — поделилась эмоциями от выступления хора Екатерина Ковалёва.