В рамках пресс-конференции директор Татьяна Ильина и главный режиссер Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом» Антон Фёдоров рассказали о предстоящих планах предстоящего 90-го сезона: гастроли, премьеры и зрительские мероприятия.

«Наши юбилейные планы предполагают небольшую ретроспективу, взгляд назад — нам очень важно подытожить последнее десятилетие театра. Не секрет, что именно в это десятилетие театр обрёл своё неповторимое и узнаваемое в Новосибирске лицо, которое сложилось из спектаклей и имён. Мы хотим показать зрителю знаковые спектакли — в их стартовом премьерном актёрском составе. Да, некоторые артисты уехали из Новосибирска, но частичка их души и таланта осталась с театром «Старый дом»», — отметила директор театра Татьяна Ильина.

В октябре в Новосибирской области пройдёт масштабный театральный фестиваль «Гравитация», который познакомит зрителей с лучшими театрами современности, работающими в разных художественных и организационных системах: государственных и частных, драматических и пластических, а также связывающих себя с идеями современного искусства.

«Я очень рад знакомству с прекрасным театром «Старый дом». Благодаря работе над спектаклем «Котлован» наше знакомство произошло очень мягко и органично. Всё идёт в правильную и нужную сторону. Что касается репертуарной политики театра, то мои критерии просты: больше спектаклей и больше историй, которые бы отражали время и рассказывали про людей. И желательно, чтобы эти спектакли были талантливы. Сейчас часто говорят, что режиссёрские ряды поредели. Это не так. Сейчас работает много молодых и интересных режиссёров, на которых нужно обратить внимание и дать им возможность осуществить свои замыслы», — подчеркнул главный режиссер театра Антон Фёдоров.

В юбилейном сезоне «Старый дом» активно вливается в гастрольный график. В сентябре театр примет участие в ХХVII Международном театральном фестивале «БЕЛАЯ ВЕЖА», который пройдет в Бресте. Старый дом» покажет спектакль Сергея Федотова «Головлевы». После театр едет в Барнаул, где примет участие в V Всероссийском молодёжном театральном фестивале имени Валерия Золотухина, где покажет спектакль «Петерс» Андрея Прикотенко. Из Барнаула творческая команда «Старого дома» отправится в Псков – на ХХХ Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль с премьерой, закрывшей прошлый сезон – спектаклем «Котлован» Антона Фёдорова. В Перми в шестой раз состоится Фестиваль «Золотая Маска», фестиваль станет частью большой юбилейной программы города «Пермь-300» и представит спектакль Елизаветы Бондарь «Танцующая в темноте», который стал лауреатом «Золотой маски» в номинации «Лучшая работа художника по свету».

В числе премьер 90-й юбилейного сезона – спектакль режиссера Никиты Кобелева по мотивам пьесы Максима Горького «ДАЧНИКИ», премьера которого состоится 19 и 20 сентября 2023 года. На декабрь текущего года запланирована премьера спектакля режиссера Евгения Маленчева по мотивам киносценария братьев Коэнов «ФАРГО». В апреле 2024 года зрителям представят спектакль по текстам Андрея Родионова и Екатерины Троепольской режиссера Юрия Квятковского, а также летом 2024 состоится премьера спектакля «Цветы для Элджернона» (режиссер – Андрей Гончаров).

Подробнее о премьерных планах и ближайших гастролях можно узнать на сайте.

Напомним также, что накануне региональные власти подали заявку в Федеральную адресную инвестиционную программу для реконструкции Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске начинает вещание радиостанция с классической музыкой.