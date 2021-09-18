Пропавшая в Сибири туристическая группа из девяти человек вышла на связь спустя неделю

Русское географическое общество сообщило о том, что в Красноярском крае с 11 сентября не могут связаться с экспедицией, в составе которой находятся два члена Русского географического общества (РГО). В пятницу, 17 сентября участники туристической группы вышли на связь.

Как рассказали в Русском географическом обществе, географо-краеведческая экспедиция по Красноярскому краю и Томской области стартовала 1 сентября 2021 года. Утром 17 сентября в Томское областное отделение РГО поступило сообщение от жительницы Томска, которая была обеспокоена тем, что с 11 сентября перестали выходить на связь её 16-летний сын и бывший супруг, отправившиеся в эту экспедицию. Тогда же они сообщили ей, что предположительно им остается 350 километров до рабочего поселка Белый Яр. После этого они собирались выдвигаться в Томск.

По сообщению «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на исполнительного директора томского отделения РГО Юлию Калюжную, туристическая группа из девяти человек, связалась с представителями Русского географического общества 17 сентября.

«Группа сейчас находится в 30 км от поселка Катайга в Верхнекетском районе Томской области, все живы. Ждем, что к воскресенью вечером они прибудут в Томск», — уточнила Юлия Калюжная.

По ее данным, участники экспедиции передвигается на болотоходах и с техникой возникли проблемы, из-за чего им пришлось сменить маршрут.