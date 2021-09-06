«Росгосстрах» выяснил, какой транспорт сложнее всего назвать безопасным для пассажиров

По статистике «Росгосстраха» самым опасным видом пассажирского транспорта остаются микроавтобусы, а самые тяжелые по последствиям аварии случаются на загородных маршрутах. Об этом говорит в том числе статистика страховых выплат пассажирам в 2021 году – всего компания выплатила по этой статье с начала года почти 35,2 млн рублей.

Происшествия на городских маршрутах случаются чаще, но полученные пассажирами травмы, как правило, характеризуются легкой и средней степенью тяжести причинения вреда здоровью. Самые часто встречающиеся травмы — это ушибы мягких тканей, сотрясения головного мозга, переломы ребер, костей носа, переломы лучевой кости, лодыжек. Всего в этом году поступило 25 обращений от пассажиров городских маршрутов, выплаты по ним превысили 4,5 млн рублей.

По страховым событиям на пригородных маршрутах в этом году в «Росгосстрах» было 19 обращений, и 11 из них — в связи с гибелью пассажиров. В тех случаях, когда речь шла о причинении вреда здоровью, травмы тоже были гораздо серьезнее: переломы костей черепа, переломы верхних и нижних конечностей, сочетанные травмы.

«Более тяжелые травмы и серьезные происшествия с гибелью пассажиров обусловлены тем, что на загородных маршрутах выше скорость движения, там чаще случаются столкновения автобусов и «маршруток» с грузовыми автомобилями, съезды в кювет и опрокидывания», — поясняет начальник отдела выплат по обязательным видам страхования Блока «Урегулирование убытков» ПАО СК «Росгосстрах» Андрей Кривенышев. По его словам, микроавтобусы лидируют в страховом антирейтинге как по количеству случаев ДТП, так и по их тяжести: самый большой ущерб в 2021 году был получен от столкновения маршрутки и грузовика.

Следом за маршрутками в антирейтинге «Росгосстраха» следуют автобусы, тогда как в группе городского электротранспорта счет происшествий идет на единицы. Так, например, в этом году страховщик урегулировал лишь по одному страховому событию в троллейбусе и трамвае. Общая сумма выплат пострадавшим составила 202 тыс. рублей.

Размер выплаты страхового возмещения по ОСГОПП рассчитывается в процентах от страховой суммы в соответствии с нормативами, утвержденными постановлением правительства РФ №1164, и зависит от характера, степени повреждения и локализации травмы. Например, за перелом бедра положена выплата от 80 до 300 тысяч рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч рублей в зависимости от места перелома и степени тяжести. В случае если за полученные потерпевшим лицом травмы разного характера и локализации предусмотрена выплата несколькими статьями нормативов, общий размер страхового возмещения определяется суммированием. В случае гибели пассажира страховая выплата, в соответствии с законом, составляет 2,025 млн рублей.