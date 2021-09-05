Новосибирская пенсионерка попросила Владимира Путина повторить десятитысячную выплату

Пенсионерка из Новосибирска создала петицию, обращенную к первым лицам государства, с просьбой повторить ко Дню пожилого человека выплату в размере 10 тыс. рублей.

Петиция размещена на платформе Change.org, адресатами указаны президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Государственная дума РФ. В своем обращении новосибирская пенсионерка указывает на резкий рост цен на продукты питания в стране. «Каждый раз, заходя в магазины, мы даже не можем помыслить о покупке мяса или фруктов. Наших пенсий хватает только на самое необходимое, чтобы не умереть с голоду. Крупы, хлеб, картошка», — сообщает автор петиции. Также женщина упоминает рост цен на услуги ЖКХ и лекарства. «По телевизору постоянно можно увидеть картинки, как европейские пенсионеры путешествуют по разным странам. Нам о таком остается только мечтать», — резюмирует пенсионерка.

Автор петиции попросила первых лиц государства и персонально президента Владимира Путина повторить выплату в размере 10 тыс. рублей к Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Напомним, 24 августа президент РФ подписал указ о единовременной выплате пенсионерам по 10 тыс. рублей, деньги были выплачены на этой неделе. По оценке депутата Госдумы РФ Веры Ганзя, общая сумма выплат могла составить 500 млрд рублей. По словам автора обращения, еще одна выплата помогла бы пенсионерам «закрыть долги по коммуналке, закупиться всеми лекарствами, одеться на зиму». Пока петицию подписали лишь 71 человек. Возможно, из-за того, что многие пенсионеры не являются активными пользователями интернета и не мониторят веб-платформы с петициями.