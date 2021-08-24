Больше всего «умных» часов купили детям к 1 сентября новосибирские родители

Новосибирская область вошла в топ-5 российских регионов по числу приобретённых к первому сентября детских электронных часов. Исследование провела компания МТС — эксперты проанализировали спрос на гаджеты для школьников в розничной сети перед началом учебного года.

О результатах исследования сообщил в своем аккаунте директор Новосибирского филиала МТС Александр Соловенчук.

В августе в салонах МТС наибольшим спросом у школьников и их родителей пользовались «умные» детские часы – их новосибирцы приобрели на 70% больше, чем годом ранее. При этом гаджеты с функцией определения местонахождения ребёнка покупали на треть чаще, чем в июле. Самой популярной моделью стал Elari KidPhone 2 с GPS трекером по цене 2490 рублей и с абонентской платой 100 рублей, а любимыми цветами покупателей – чёрный и розовый.

Более 60% продаж детских часов в Новосибирской области купили жители областного центра. Второе место по количеству приобретённых для школьников «умных» устройств занял Бердск, третье место разделили между собой Искитим и Куйбышев.

Как отмечают эксперты, сегодня новосибирские родители в качестве первого недорого гаджета для ребёнка всё чаще выбирают именно детские часы. В отличие от смартфона, их сложнее потерять, а кроме того, у устройства есть опции, позволяющие обеспечивать безопасность детей и контролировать их местоположение и список контактов. При этом в электронных часах нет ничего лишнего – например, отвлекающих от учёбы игр.

«Для многих семей это оптимальный первый гаджет – простой, безопасный и на уроках отвлекать не будет, в отличие от смартфона», — отметил Александр Соловенчук.

Кроме Новосибирской области, в пятёрку регионов-лидеров по продажам детских часов вошли Москва и Санкт-Петербург, Свердловская область и Краснодарский край.