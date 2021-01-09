Около 200 горняков покинули шахту в Кузбассе из-за задымления

По сообщению прокуратуры Кемеровской области, 9 января около 14.20 на шахте «Шерегешская» в Таштагольском районе произошло задымление. В это время под землей находилось около 200 человек.
Пожар начался в бытовке, расположенной под землей. Причиной возгорания могли стать сварочные работы. Прокуратура Кемеровской области отмечает, что «в настоящее время очаг задымления локализован, на поверхность выведены все. По предварительным данным, пострадавших нет».
В связи с произошедшим прокуратурой г. Таштагола организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
Шахта «Шерегешская» входит в состав горнорудного сегмента «ЕВРАЗ Западно-Сибирский металлургический комбинат». Железная руда добывается здесь подземным способом. На «Шерегешской» извлекают до 4,8 млн тонн сырой руды в год.
В ноябре 2020 года ЕВРАЗ приступил к реализации проекта по цифровизации шахты «Шерегешкская». В ее подземных выработках развернут высокоскоростную сеть передачи данных на основе волоконно-оптических линий связи и беспроводную сеть стандарта LTE. Установят систему высокоточного позиционирования самоходной техники, электровозного транспорта и персонала, систему технологической радиосвязи. Также в шахте появятся системы промышленного видеонаблюдения в ключевых точках технологического процесса.
Завершить проект планируется в 2021 году. Объем инвестиций составит более 200 млн рублей. Следующим этапом станет внедрение дистанционного управления самоходной техникой для вывода людей из опасных зон.