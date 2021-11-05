Свыше 200 человек вывели на поверхность из-за пожара в шахте «Таштагольская» в Кузбассе

5 ноября в Кузбассе в шахте «Таштагольская» произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Вечером 5 ноября в Кемеровской области произошел пожар в шахте Таштагольская.

«На горизонте минус 350 м в шахте «Таштагольская» произошел пожар. В этом время в выработках находились более 225 человек, на аварийном участке — шесть. Сейчас людей эвакуируют», — сообщает агентство.

Уточняется, что информации о пострадавших нет. На месте происшествия работают отделения горноспасателей, причины пожара устанавливаются. По данным экстренных служб, он мог возникнуть из-за нарушения технологического процесса.

Таштагольский рудник является градообразующим предприятием по добыче руды города Таштагола Кемеровской области. Предприятие входит в состав горнорудного филиала «Евраз ЗСМК».