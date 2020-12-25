Об основных итогах уходящего года и главных целях на год будущий рассказала заместитель генерального директора компани «Новосибирский квартал» ЮЛИЯ ЗАВЬЯЛОВА.

— Для новосибирских застройщиков уходящий год в целом оказался успешнее, чем все ожидали. «Новосибирский квартал» — не исключение. Довольны ли вы экономическими итогами?

— За этот год мы продали более 500 квартир, это практически в полтора раза больше, чем в прошлом году. Год действительно был очень сложным. Строительная отрасль в Новосибирской области, к счастью, не стала жертвой локдауна, но тем не менее, мы ощутили в определенный момент и настороженное поведение покупателей, и сокращение потока из других городов и стран. Эмоциональный перелом на рынке произошел с введением мер господдержки ипотеки. За них мы очень признательны правительству РФ.

— За счет чего, помимо госипотеки, удалось увеличить продажи?

— Хочу отметить, что программ субсидирования было несколько. Часть наших объектов попала под действие программы «Сельская ипотека». Выгодные условия кредитования заставили людей всерьез задуматься о решении жилищных вопросов, которые до этого, возможно, откладывались. Также основной залог успеха — это четкое понимание того, что важно для нашего покупателя. Для него важны качество, сроки. Нет сегодня никаких других путей к успеху, кроме как строить быстро, качественно и сдавать объекты, которые радовали бы людей не только в момент передачи ключей, но и по прошествии многих лет проживания в этом доме. Это, наверное, основная задача, которую сегодня все строительные компании решают, и если решают ее удачно, то и показатели у них неплохие.

— Насколько быстро отрасль в целом адаптировалась к работе в условиях пандемии?

— Мы не могли раскачиваться. Правительство сделало свою ставку, назначив отрасль драйвером экономики и оказав ей серьезную поддержку. Считаю, в целом мы с миссией справились. По крайней мере, по строительству жилья в Новосибирской области суммарные цифры впечатляют.

Люди готовы рекомендовать нас

и наш продукт своим родным и близким

— В прошлом году «Новосибирский квартал» вышел в сегмент комфорт-класса с проектом «Дом на Дачной». Довольны тем, как он показывает себя, с точки зрения экономики?

— Это решение сегодня приносит компании больше четверти от общего объема сделок. Шаг этот был осмысленным точно, и наш приход в комфорт-класс привлек внимание покупателей, для которых приемлемым бюджетом является порядка 5 миллионов рублей за квартиру. «Новосибирский квартал» имеет репутацию качественного застройщика. В «Доме на Дачной» нам приходится еще раз подтверждать этот статус.

Причем уровень проекта подразумевает и решение новых задач, которые были не столь очевидны в предыдущих. Комфорт-класс — это более тщательная отделка входных групп, это креативное благоустройство. Пришлось принять ряд новых решений, которые мы, кстати, сможем применять в наших последующих проектах.

— Каковы объемы строительства компании в этом году?

— Мы ввели суммарно в Новосибирске и Барнауле в эксплуатацию более 110 000 квадратных метров. «Фламинго» называют нашей «малоэтажной революцией». Но сегодня дело уже не в том, что мы строим дома небольшой этажности. На первый план выходят вопросы построения атмосферы. Мы в этом вопросе не имели готовых рецептов, шли скорее интуитивно, но руководствовались своим опытом: у нас большая семья, в которой много детей. Мы очень любим проводить время вместе на свежем воздухе, и главное, чтобы детям было чем заняться. Отсюда обилие детских и спортивных площадок во «Фламинго», лавочек, соседских праздников. Мы реально гордимся тем, как ценят усилия компании наши жильцы.

— Клиенты реагируют на ваши инновационные устремления? Или просто видят: застройщик «Новосибирский квартал», и это означает, что можно доверять?

— Мы очень щепетильны в отношениях с нашими клиентами, и знаем, что индекс удовлетворенности у нас вполне рабочий. Люди готовы рекомендовать нас и наш продукт своим родным и близким.

— Сарафанное радио?

— Совершенно верно. Для нас отличный показатель, когда клиент, купив квартиру себе, через год-другой приходит с родителями — мол, хотят жить в нашем микрорайоне. Друзей часто перетягивают поближе. Это означает, что людям нравится жить в наших домах, и они ни в чем не разочаровались.

— В 2019 году была тема, которая фактически поделила год пополам — переход на проектное финансирование, счета эскроу. Новосибирский рынок лихорадило. В итоге все не так страшно оказалось?

— Не страшно точно. Мы почти год готовились к этому, адаптировали свои внутренние бизнес-процессы. Во-вторых, резкого перехода все-таки не произошло, потому что сегодня по новосибирскому рынку порядка 60% объектов продолжают достраиваться по старым правилам и постепенно переходят на новые. Ни наша компания, ни наши клиенты какого-то стресса не почувствовали.

— Но тем не менее, какие-то новые вызовы вся эта история с эскроу и проектным финансированием поставила перед девелоперами?

— Как нам кажется, основной вызов заключается в том, что теперь нужно строить с высокой скоростью. Этот фактор позволяет нам предлагать продукт в рынок по более конкурентной цене. Сегодня профессиональные компетенции, знание строительных технологий выходят на первый план. Закончились времена, когда в отрасль приходили люди, далекие от строительства. Компания-застройщик — это структура, которая выращивает своих специалистов, улучшает технологии и бизнес-процессы. Мы целый год работали над этим вопросом самостоятельно и с привлечением экспертов.

— И во что это вылилось? Уже есть какая-то конкретика?

— Мы смогли настолько оптимизировать все бизнес-процессы, что тот же «Дом на Дачной» сдадим на несколько месяцев раньше срока. Те же результаты по другим нашим проектам. Очень серьезно изучаем возможности цифровизации строительства. Сегодня, к примеру, уже разработаны системы, которые позволяют управлять возведением объекта и контролировать не только количество строителей, но и объем этого строительства, увязку его с графиком, своевременную поставку материалов.

Основной залог успеха —

это четкое понимание того,

что важно для нашего покупателя

— Назовите топ-3 задач на следующий год.

— Во-первых, полноценный запуск строительства ЖК «Кольца» в Краснообске. Это наш новый проект, очень энергоемкий и непростой на старте. Мы, конечно, уже начали строить, но развернуться в полную силу планируем в 2021 году. Это будет совершенно новая для данной локации история. Хочу подчеркнуть, что это проект, в котором благоустройство территории имеет такое же важное значение, как и непосредственно строительство домов. Будет создана полноценная рекреационная зона. Это сложная задача, но у нас есть опыт реализации подобных идей в Барнауле.

Вторая топ-задача — это сохранение на высоком уровне лояльности наших клиентов. Прорабатываем каждое звено. В 2020 году большая часть сотрудников компании «Новосибирский квартал» повысила свою квалификацию, и это, безусловно, сказывается на нашем сервисе. И третья задача, которую мы перед собой ставим, это плотная работа с качеством среды, которая с нашим участием возникает внутри наших объектов и вокруг них. Мы продолжим диалог с властями о развитии улично-дорожной сети вокруг наших объектов, о возведении детских садов и школ.

— Какие пожелания в новом году будут самыми актуальными?

— Желать под Новый год здоровья и счастья — традиция, но в этом году у этих слов вдруг обнаружился совершенно новый, неформальный смысл. Мы вдруг поняли, какое СЧАСТЬЕ просто беспрепятственно ходить по улице, посещать театры, радоваться аромату кофе утром и чувствовать себя полным энергии. А еще мы поняли, как важен дом — ведь если случается что-то неприятное, именно он становится крепостью и местом силы. Я желаю всем новосибирцам в 2021 году больше хороших новостей, осознания, что мы все можем и все преодолеем. Пусть в ваших окнах всегда горит свет, а в квартирах будет тепло и уютно. Счастья, здоровья и благополучия всем нам!

ООО СЗ «Новосибирский квартал»

630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 30

Тел.: (383) 347-11-11

Novosibirsk-nk@yandex.ru

www.nsk-kvartal.ru

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