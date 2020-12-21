Недовольные ограничениями бизнесмены установили «виселицу» возле правительства Иркутской области

Иркутские предприниматели выразили протест против ограничительных мер, которые введены в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции, установив инсталляцию возле здания областного правительства. Сооружение с подписью «бизнес» напоминает виселицу.

Фото инсталляции появилось в группе «Инцидент Иркутск» социальной сети «ВКонтакте» 21 декабря. На «повешенной» фигуре, символизирующей, судя по соответствующей подписи, бизнес, размещены таблички «кредиты», «налоги» и «электроэнергия», а внизу стоит плакат со словами: «Нет бизнеса, нет налогов, нет бюджета».

Судя по другим фото паблика, возле здания областной администрации прошли также одиночные пикеты, участниками которых интересовались правоохранители.

Между тем, на прошлой неделе в социальных сетях распространилась информация о введении новых «коронавирусных» ограничений в Иркутской области. Речь шла, в частности, о закрытии театров, кинотеатров и торговых центров. Глава региона Игорь Кобзев эту информацию опроверг. Подобные фейки появлялись и в соцсетях других регионов, где также закрытие заведений не подтвердили.

Ранее сообщалось о том, что рестораторы в Красноярском крае обратились к губернатору с просьбой пересмотреть ограничения в работе заведений общественного питания. Согласно постановлению от 17 декабря, общепиты должны закрываться на два часа раньше, а в праздничные дни и вовсе прекратить работу.

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