Рестораторы Красноярского края попросили губернатора пересмотреть «короновирусные» ограничения через «Партию Роста»

Представители красноярского отделения «Партии Роста» обратились к губернатору региона Александру Уссу с просьбой пересмотреть или компенсировать ограничения в работе общепитов в праздничные дни, которые были введены накануне в связи с распространением коронавируса. На сложности в связи с предписаниями политикам пожаловались рестораторы.

В обращении (есть в распоряжении редакции «Континента Сибирь») представители партии отметили, что к ним стали поступать жалобы от рестораторов. По словам последних, только бесперебойная работа общепитов может компенсировать их убытки во время первого локдауна. В том числе — за счёт выручки, которая в праздничные дни составляет 200-250% от средней по году.

«Предприниматели сегодня – это не только работодатели, обеспечивающие население рабочими местами, но и налогоплательщики, за счёт которых формируется региональный бюджет. Поэтому считаем невозможным принимать столь серьезные решения без учета их мнения», — говорится в тексте обращения.

При невозможности отмены ограничений политики предложили рассмотреть компенсацию убытков, которые понесут рестораторы в праздники. Например, снижение или обнуление арендных платежей и оплаты услуг ЖКХ, а также введение налоговых льгот.

Представители партии подчеркнули, что подобные ограничения необходимо предварительно обсуждать с самими предпринимателями. Они также предложили «акцентировать усилия на мерах не запретительного, а организационного и контрольного характера».

Напомним, накануне в Красноярском крае был введён ряд новых «коронавирусных» ограничений. Согласно принятому постановлению, заведения общественного питания должны быть закрыты 31 декабря и 1 января. Кроме того, с 17 декабря по 10 января время их работы сокращается на два часа.

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