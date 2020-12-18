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Шесть жертв за сутки: в оперативном штабе назвали новые показатели смертности от коронавируса по Новосибирской области
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Новосибирский арбитраж вернул в «Ангиолайн» 100% акций
Заместитель директора ГПНТБ СО РАН
Основатель агентства MASLO MEDIA
Сооснователь компании iway
Культурный обозреватель
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