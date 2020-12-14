«Сибантрацит» закупил 24 самосвала БелАЗ для увеличения объёмов добычи

АО «Сибирский Антрацит» заключило контракт с официальным дилером завода БелАЗ, компанией «БелТрансЛогистик», на приобретение 24 самосвалов. Согласно контракту, в ближайшее время в компанию поступит десять машин БелАЗ 75307 грузоподъемностью 220 тонн и 14 автомобилей БелАЗ 75131 грузоподъемностью 130 тонн.

Как сообщили в компании, сумма контракта на приобретение машин составила более 45 млн долларов. Отгрузки автомобилей с завода начнутся уже в декабре.

«Мы направили существенные инвестиции в расширение парка автотехники, так как это необходимо для реализации нашей программы по увеличению объёмов добычи антрацита в 2021 году. По сравнению с 2020 годов мы ожидаем рост 35%», – заявил генеральный директор УК «Сибантрацит» Сергей Мельников.

Сейчас автопарк АО «Сибирский Антрацит» состоит из 75 самосвалов БелАЗ, таким образом, после покупки новых машин он увеличится более чем на 30%. Часть новых автомобилей будет использоваться другим входящим в группу «Сибантрацит» предприятием по добыче антрацита – ООО «Разрез Восточный».

Ранее сообщалось о том, что «Сибантрацит» достиг рекордных за год показателей добычи и продаж в октябре.

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