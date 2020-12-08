Власти Новосибирской области закрывают свою газету в связи с ее «нецелесообразностью»

Власти Новосибирска готовятся к ликвидации печатной версии молодежной газеты «Рост», учредителем которой выступает облправительство.

Проект постановления правительства региона за подписью губернатора Андрея Травникова опубликован на портале электронной демократии Новосибирской области. Как уточняется в пояснительной записке, газета прекращает существование «в связи с ее нецелесообразностью».

Целевой аудиторией «РОСТа» является молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, которая предпочитает получать информацию из интернета. Поэтому окончательно «Рост» ликвидирован не будет, а, после закрытия печатного издания, продолжит существование в онлайн-формат на площадке Rost.Media.

Молодежная газета «Рост» издается в Новосибирске с 1992 года. Декабрьский номер вышел тиражом 5,5 тыс. экземпляров. Портал Rost.Media был запущен подведомственным региональному министерству образования ГБУ «Агентство поддержки молодежных инициатив».

По данным самого портала, над его контентом работает порядка 60 авторов. «Появление портала продиктовано временем — он, можно сказать, вырос из «Роста». И мы этому чрезвычайно рады. И строим наполеоновские планы — сделать rost.media одним из самых востребованных ресурсов у современной молодёжи. И не только новосибирской», — сообщает редакция портала.

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