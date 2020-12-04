АО «Искитимцемент» рассказало о предварительных результатах работы в 2020 году. Несмотря на непростую ситуацию, в которой под влиянием пандемии оказались многие компании, АО «Искитимцемент» продолжает курс на устойчивое развитие.

Объемы производства

Текущий год стал экономически непростым для разных сфер производства, и каждый месяц вносил и вносит новые коррективы в работу компаний. Не обошли стороной перемены и АО «Искитимцемент» — в мае 2020 года компания заключила договор управления с АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент», что позволило предприятию аккумулировать финансовые ресурсы, необходимые для модернизации, приобретения нового оборудования и расширения ассортимента выпускаемых строительных материалов.

О том, в каких масштабах работала компания, рассказал в ходе состоявшейся 25 ноября пресс-конференции управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. «С января по октябрь предприятие выпустило 868 тыс. тонн цемента, что на 1,2% меньше, чем за десять месяцев прошлого года. Уменьшение объемов производства связано прежде всего с сокращением емкости цементного рынка Новосибирской области: в отчетном периоде потребление строительного материала в регионе снизилось к уровню 2019-го на 6,2% — до 1,03 млн тонн», — отметил Владимир Скакун.

С начала года предприятие реализовало 625 тыс. тонн навального цемента, что составило 71,7% от общего объема продаж. В таре реализовано 246 тыс. тонн: 94 тыс. — в биг-бэгах по 1000 кг и 152 тыс. — в бумажных мешках по 25 и 50 кг. «Искитимцемент» отметил, что спрос на палетированный стройматериал по-прежнему растет, и в январе-октябре 2020 года клиенты приобрели 67 тыс. тонн цемента в бумажных мешках, размещенных на поддонах, а это — 44% от всей реализованной в бумажной таре продукции.

Помимо реализации крупных партий продукции, завод расширил и линейку ассортимента. Так, сегодня предприятие предлагает шесть общестроительных видов цемента и один специальный.

«В «высоком» сезоне-2020 доля общестроительных цементов ЦЕМ I 42,5Б и ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б в совокупном объеме производства составила 52 и 31%. На старте текущего строительного сезона предприятие расширило продуктовую линейку, начав выпуск специального портландцемента со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО, предназначенного для изготовления бетона оснований автомобильных дорог и укрепления грунтов. И уже была реализована 21 тыс. тонн такого продукта», — рассказал представитель компании.

Учитывая тенденцию к росту потребления тонкомолотого высокомарочного цемента с быстрым набором прочности в ранние сроки твердения, завод реализовал масштабный инвестиционный проект по установке динамического сепаратора фирмы Christian Pfeiffer на цементной мельнице № 6. Этот шаг позволит заводу обеспечить клиентов сепарированным цементом, который превосходит по качественным характеристикам продукцию, произведенную в открытом цикле помола, даже в «высокий» строительный сезон. Всего с момента ввода оборудования в эксплуатацию выпущено 270 тыс. тонн сепарированного цемента.

Наряду с реализацией продукции, большое внимание компания уделяет защите интересов потребителей и продолжает активное противодействие распространению фальсифицированной продукции цемента. Отвечает она и за качество выпускаемого материала, которое на каждом этапе производства контролирует заводская лаборатория.

Показателем масштабного производства становится и тот факт, что продукция завода используется при строительстве крупных объектов Новосибирской области: многофункциональной ледовой арены «Новосибирск Арена», станции метро «Спортивная» и четвертого моста через реку Обь.

Забота об экологии

В 2019 году АО «Искитимцемент» в рамках целевой правительственной программы получило Комплексно-экологическое разрешение сроком на семь лет. Такой документ обязаны получить все предприятия, имеющие первый класс опасности. Важная составляющая этого документа — программа повышения экологической безопасности.

«Мы взяли на себя обязательства по исполнению этой программы, и ее мероприятия направлены на снижение воздействия на окружающую среду и жилой массив, близ которого расположен завод», — говорит Владимир Скакун.

Так, в мае 2019 года был введен в эксплуатацию современный рукавный фильтр австрийской фирмы Scheuch на колосниковом холодильнике вращающейся печи № 6. В результате ввода фильтра в эксплуатацию количество пыли, выбрасываемой из холодильника в атмосферу, снизилось в 160 раз и приблизилось к нулю. В этом году начали реализацию аналогичного проекта по установке аспирационного оборудования на колосниковом холодильнике печи № 9, ввод оборудования в эксплуатацию планируется в 2022 году, а затем новый современный фильтр будет смонтирован на колосниковом холодильнике печи № 7.

Кроме этого, ведется проектирование систем автоматического измерения выбросов, которые позволят измерять маркерные вещества и принимать оперативные меры по изменению технологических параметров процесса обжига клинкера для приведения концентраций загрязняющих веществ к установленным санитарным нормам.

COVID-19 и люди

Несмотря на массовую приостановку деятельности многих компаний из-за коронавирусной инфекции, АО «Искитимцемент», согласно официальному распоряжению правительства РФ, не ставило свою работу «на паузу».

«Мы предприняли необходимые меры для того, чтобы не допустить проникновения и распространения на территории предприятия вируса, — комментирует управляющий директор компании. — Были закуплены бесконтактные термометры, маски, дезинфицирующие средства и бактерицидные рециркуляторы, контролировали состояние здоровья всех сотрудников, обеспечили качественную и точную работу здравпункта. Эти действия помогли нам не допустить очагов заражения и избежать приостановок производственного процесса».

В компании отмечают, что часть административного корпуса была переведена на удаленную работу, а сотрудникам, достигшим 65-летнего возраста, было рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, но ущерба от этого «Искитимцемент» не понес. Также не было и не планируются сокращение штата работников и уменьшение уровня заработной платы.

Так ориентир АО «Искитимцемент» на людей и потребности их жизни и бизнеса помогает компании следовать планам, участвовать в программах модернизации и продолжать усовершенствование технологий.

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