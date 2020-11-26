Новосибирский исторический парк останется без «России»

Власти Новосибирской области готовятся переименовать мультимедийный исторический парк «Россия – моя история», который, как выяснилось, не получил права на использование слова «Россия» в своем названии.

Проект соответствующего распоряжения за подписью губернатора Андрея Травникова опубликован на портале электронной демократии Новосибирской области. В соответствии с документом, ГАУК НСО «Исторический парк «Россия — Моя история» планируется переименовать в ГАУК НСО «Исторический парк «Моя история». Как уточняется в пояснительной записке, причиной стало обращение к властям региона специалистов налоговой инспекции № 16, указавших на то, что мультимедийный парк не подтвердил право использовать слово «Россия» в своем названии, и соответствующие подтверждения не были внесены в учредительные документы юрлица.

Напомним, использование слова «Россия» и производных от него в названиях юридических лиц регламентировано постановлением правительства РФ от 3 февраля 2010 года № 52. Разрешение выдается в случае, если компания представлена в более чем половине субъектах РФ, юридическое лицо является крупнейшим налогоплательщиком, а более 25% акций (уставного капитала) находятся в собственности РФ.

Власти региона не стали спорить с налоговиками, поскольку видят в переименовании учреждения дополнительные плюсы. «Изменение наименования значительно упростит идентификацию учреждения, определит основное направление деятельности», — отмечается в пояснительной записке министра культуры Новосибирской области Натальи Ярославцевой.

Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история» открылся в Новосибирске осенью 2017 года в рамках федерального проекта по созданию самого масштабного экспозиционного комплекса страны. В парках действуют четыре типовых экспозиции: «Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе» и «Россия — Моя история. 1945-2016».

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