Новосибирские рынки объединятся в профессиональное сообщество

Новосибирские рынки начали создавать профессиональное сообщество, которое, по мнению бизнесменов, позволит решить проблемы, обострившиеся в пандемию коронавируса.

Как рассказал «Континенту Сибирь» один из инициаторов объединения, создатель торгового центра «Хилокский» Алексей Александров, пандемия подняла много вопросов, которые требуют совместного профессионального решения. Для этого новосибирским рынкам нужно объединиться, как это ранее сделали фитнес-центры. «Несмотря, на то, что они являются конкурентами на существующем рынке, они нашли формат взаимодействия для решения общих для отрасли проблем. То же самое происходит с рынками», — пояснил Алексей Александров.

По его словам, за последние 25 лет продовольственные рынки были практически уничтожены, в том числе и изменившимся форматом торговли, приходом гипермаркетов и супермаркетов, лоббированием интересов сетевых магазинов. Из 90 работавших в Новосибирской области розничных рынков осталось только 9. «Новосибирское отделение межрегионального проекта «Народный контроль», которым я руковожу, проверяло в пандемию запасы супермаркетов. Запасов на складах было не более, чем на один месяц. В случае ЧП, это может привести к нехватке продовольствия», — рассказал Алексей Александров. Лоббирование интересов рынков через их объединение, по мнению парламентария, также поможет решить проблему реализации товаров местных производителей, которых зачастую не пускают в сети. «Нужно объединяться, чтобы нас услышали», — считает Алексей Александров.

Проблемы оптовых и розничных рынков в минувший четверг обсуждались в правительстве Новосибирской области, на выездном заседании рабочей группы, которое провел директор департамента развития внутренней торговли минпромторга РФ Никита Кузнецов. Как рассказал на заседании глава регионального минпромторга Андрей Гончаров, в Новосибирской области сейчас работает 9 розничных универсальных рынков: три в самом Новосибирске, под управлением Облпотребсоюза и ООО «Рынок Центральный», и 6 в районах области. Всего на рынках около 2,5 тыс. торговых мест, порядка 60% занимают местные товаропроизводители. Доля розничных рынков в общем торговом обороте Новосибирской области сейчас составляет чуть более одного процента.

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