Глава областного минздрава рассказал, когда новосибирцам начнут выдавать лекарства от коронавируса на дому

Препараты для лечения коронавирусной инфекции начнут выдавать амбулаторным больным в Новосибирской области с 20 ноября. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на встрече с журналистами.

Как рассказал министр, в Новосибирской области уже разработан регламент о выдаче препаратов пациентам, которые находятся на амбулаторном лечении.

«Они будут выдаваться медицинским работником в первый день подозрения на COVID либо при подтверждённом COVID непосредственно в домашних условиях», — сообщил Хальзов на брифинге 19 ноября.

Глава минздрава сообщил, что в Новосибирскую область уже поступило 3500 упаковок «Фавипиравира». Это количество рассчитано на 13 тыс. пациентов. Дальнейшие поступления препаратов будут зависеть от поставщиков и производителей.

Напомним, накануне в новосибирские аптеки поступила крупная партия антибиотиков – 18 тыс. упаковок «Левофлоксацина» и 12,4 тыс. упаковок «Клеримеда».

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