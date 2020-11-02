В «Кузбассразрезугле» продолжают разрабатывать профстандарты

Компания «Кузбассразрезуголь» приступила к работе над вторым проектом государственных профессиональных стандартов. Закончить формирование стандарта «Машинист экскаватора на открытых горных работах» и представить его на общественное обсуждение отраслевая рабочая группа планирует к концу ноября.

В УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК), возглавляющей разработку государственных профессиональных стандартов (ГПС) для открытых горных работ в России, приступили к работе над проектом второго ГПС — «Машинист экскаватора на открытых горных работах».

На заседании отраслевой группы, созданной на базе ассоциации «Общероссийское отраслевое объединение работодателей угольной промышленности», представители угольных компаний России распределили между собой декомпозиции (структурные элементы) проекта ГПС «Машинист экскаватора на открытых горных работах», над которыми им предстоит работать. Так, специалисты УК «Кузбассразрезуголь» разработают трудовые функции и действия для данного профстандарта, другим угольным компаниям предстоит подготовить блок описания знаний и умений, макет стандарта и пояснительную записку.

«Разработку ГПС «Машинист экскаватора» мы решили разделить между всеми участниками группы, так как данная специальность гораздо сложнее и многообразнее, а экскаваторы – это большой ряд разных моделей, включая роторные, которых в Кузбассе нет, – отмечает куратор отраслевой рабочей группы, начальник отдела организации труда АО «УК «Кузбассразрезуголь» Диана Щербакова. – В этом огромный плюс совместной работы угольщиков».

Первый проект ГПС «Машинист бульдозера на открытых горных работах» уже размещён на сайте Министерства труда РФ для профессионального общественного обсуждения. Он получил высокую оценку Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности, угольных компаний и профильных образовательных учреждений.

Напомним, разработка государственных профстандартов для работников угольной промышленности — одно из поручений президента России Владимира Путина, которое он сделал по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов страны в августе 2019 года. Компания «Кузбассразрезуголь» возглавила разработку первых ГПС угольной отрасли, методическое сопровождение осуществляет ОАО «УГМК».

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