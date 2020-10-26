Райффайзенбанк расширяет брокерское обслуживание для физических лиц

Райффайзенбанк расширяет перечень брокерских услуг для розничных инвесторов. Открыть счет и торговать ценными бумагами на Московской бирже теперь можно в мобильном приложении, без визита в отделение. Причем эта возможность доступна даже для новых клиентов банка.

Открыть брокерский счет можно, нажав кнопку «Новый продукт» в «Райффайзен-Онлайн». Далее нужно выбрать вкладку «Открыть брокерский счет» и определить подходящий тариф – «Активный» или «Инвестиционный». Сравнить их можно с помощью специальной кнопки, которая покажет разницу между двумя режимами.

Новые клиенты тоже могут открыть брокерский счет без визита в отделение банка. Для получения доступа к «Райффайзен-Онлайн» клиент получит кэшбэк-карту с бесплатным обслуживанием – ее и все необходимые документы привезет курьер.

«Частные инвестиции стали очень популярными в России. Это способ разместить свободные средства с доходностью выше, чем по традиционным банковским продуктам. Однако инвестирование требует дополнительных знаний и ответственного отношения к финансовым инструментам, – отметил руководитель управления по работе с премиальными клиентами Райффайзенбанка Кирилл Матвеев. – Мы предлагаем клиентам два тарифа для брокерского счета в зависимости от того, как много времени они готовы уделять работе с активами. В «Райффайзен-Онлайн» можно легко торговать ценными бумагами, видеть движения по брокерскому счету, пополнять его или выводить деньги без комиссии».

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