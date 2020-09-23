Новосибирский завод «Электросигнал» не пострадал от пожара на своей территории

Вечером 22 сентября на территории новосибирского завода «Электросигнал» загорелось здание. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, предприятие не пострадало.

Сообщение о ЧП поступило в региональную службу МЧС 22 сентября в 16.51. Как выяснилось, загорелось заброшенное трёхэтажное здание, которое давно не эксплуатировалось и подлежало сносу.

«В течение 4 минут пожарные подразделения были на месте, — сообщил «Континенту Сибирь» заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Артём Щербаков. — В 19.37 сотрудники МЧС при помощи высотной и другой специализированной техники локализовали пожар на площади 300 квадратных метров и предотвратили дальнейшее распространение огня. В 20.56 ликвидировали отрытое горение».

В пресс-службе ГУ МЧС по региону добавили, что во время тушения огня пожарные обнаружили в здании два газовых и два кислородных баллона и эвакуировали их.

Пострадавших нет, причина возгорания выясняется.

Завод «Электросигнал» занимается разработкой и производством радиоэлектронного оборудования для промышленных отраслей, военных организаций и силовых структур, а также вычислительной техники и инструментальных изделий. Предприятие принадлежит корпорации «Новосибирский завод «Электросигнал».

Напомним, в 2018 году снесли старый трёхэтажный корпус завода «Электросигнал» по улице Зыряновской.

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