«Вектор-Бест» вложит 600 млн в расширение производства реагентов для диагностики

Один из крупнейших в России производителей наборов реагентов для диагностики, компания «Вектор-Бест», планирует построить в Новосибирской области производство и склад для расширения объемов выпуска.

Проект производственного и складского помещений работающего в Кольцово АО «Вектор-Бест» в четверг был представлен на инвестиционном совете при губернаторе Новосибирской области. Как рассказал представитель компании, новое производство позволит расширить выпуск медицинских изделий in-vitro-диагностики. Планируется, что здания будут построены в Советском районе, на улице Пасечной. Производственный корпус будет шестиэтажным зданием, общей площадью 6 тыс. кв. м. Площадь одноэтажного склада – 1,3 тыс. кв. м. Инвестиции в проект со стороны «Вектор-Бест» составят 600 млн рублей. Срок реализации проекта – 5 лет, срок окупаемости – 10 лет. По предварительным расчетам, выручка нового производства составит 3,7 млрд рублей.

Компания попросила признать инвестпроект масштабным и выделить землю в аренду без торгов. Бизнесменам нужно порядка 10 тыс. кв. м. По словам присутствовавшего на заседании руководителя Территориального управления Росимущества в Новосибирской области Олега Галлямова, предварительно участки уже подобраны, их площадь больше, чем рассчитывает «Вектор-Бест». Однако их можно выделить, бизнесмены определятся, сколько земли им в итоге нужно, а остаток будет возвращен в федеральную собственность. Губернатор Андрей Травников согласился с доводами, проект получил одобрение.

«Вектор-Бест» был создан в конце 80-х годов на базе государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Компания входит в число ведущих российских производителей наборов реагентов для лабораторной диагностики. По данным «Вектора-Бест», оборот компании за 2019 год превысил 4 млрд рублей.

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