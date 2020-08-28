Компания «Кузбассразрезуголь» выдала многодетным семьям сотрудников материальную помощь на подготовку детей к школе. Общая сумма на эти цели составила более 4,5 млн руб., а каждая семья получила по 2,5 тыс. руб. на одного ребёнка.

Как отметили в пресс-службе компании, в новому учебном году за школьные парты сядут 1782 ученика из 951 многодетной семьи сотрудников.

По словам директора по персоналу и общим вопросам АО «УК «Кузбассразрезуголь» Николая Овчинникова, социальная поддержка работников и членов их семей – один из приоритетов деятельности организации.

«Даже в сегодняшней непростой ситуации на мировых угольных рынках мы нашли возможность оказать такую помощь. Финансирование этой традиционной акции ежегодно увеличивается, потому что растет количество ее участников: если в 2001 году в компании было 470 многодетных семей с детьми- школьниками, то в этом году их в два с лишним раза больше», — отметил Николай Овчинников.

Напомним, 1 сентября в Новосибирске не отменят торжественные линейки для первоклассников, зато изменится учебный процесс.

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