Валерий Бодренков: «Строительной отрасли нужна комплексная поддержка»

Пять месяцев прошло с момента введения ограничительных мер из-за коронавируса. Пандемия отразилась на всех сферах жизни, вызвала масштабный спад в экономике. О текущем состоянии и перспективах развития предприятий стройиндустрии мы поговорили с первым вице-президентом АО «ХК «Сибцем» ВАЛЕРИЕМ БОДРЕНКОВЫМ.

— С какими показателями холдинг «Сибирский цемент», крупнейший производитель цемента в СФО, завершил первое полугодие?

— С января по июнь на пяти цементных заводах холдинга изготовлено 2,2 млн тонн цемента – на 4% больше, чем в первом полугодии 2019-го. Что касается емкости цементного рынка: по нашим оценкам, за шесть месяцев 2020-го потребление продукции в Сибирском федеральном округе, Бурятии и Забайкальском крае составило 2,4 млн тонн – на 0,6% выше уровня 2019 года.

— Вопреки ожиданиям, производители цемента не «ушли» в глубокий минус.

— Мы учитывали разные сценарии развития событий, наиболее мягкий из них предусматривал годовое снижение реализации продукции на 7-10%. На данный момент наш прогноз: снижение в 2020 году емкости рынка СФО на 10% к предыдущему году.

Ситуация в сфере жилищного строительства остается сложной – мы следим за ней с особым вниманием, поскольку напрямую зависим от нее: свыше 70% продукции, произведенной на заводах холдинга «Сибирский цемент», потребляет именно этот сектор. По данным «Росстата», в первом полугодии 2020-го введено в эксплуатацию 26,7 млн квадратных метров жилья – на 11,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Руководство страны оперативно реагирует на трудности, с которыми сталкиваются предприятия строительной отрасли, и предпринимает масштабные антикризисные меры. Одной из них стало создание перечня системообразующих предприятий – потенциальных получателей господдержки. В их числе и «Сибирский цемент».

— Многие компании, которые боролись за статус системообразующих, теперь хотят от него отказаться. Основная причина – огромное количество документов, которые предприятиям приходится оформлять постоянно. «Сибирский цемент» тоже с этим столкнулся?

— Да, как системообразующее предприятие холдинг обязан еженедельно отчитываться о своем финансово-экономическом состоянии в Государственную информационную систему промышленности (ГИСП) Минпромторга и в Минэкономразвития, раз в месяц проходить так называемые стресс-тесты – они показывают, может ли компания претендовать на отсрочки по налогам, различные кредиты и госгарантии. Мы заполняем огромное количество бланков, предоставляем самые разные производственные, финансовые сведения, даем прогнозы. Это действительно трудоемкая работа, которая отнимает много времени и сил. Вместе с вице-президентами холдинга мы обсуждали ее целесообразность – коллеги со мной согласились: важно, чтобы министерства видели реальную картину происходящего. Для этой же цели мы находимся в постоянном живом диалоге с ведомствами.

— Холдинг планирует обращаться за государственной поддержкой?

— Нет. Напомню, в 2009 году холдинг «Сибирский цемент» также входил в список системообразующих предприятий, благодаря чему получил средства господдержки. Но тогда, по данным аналитической компании ООО «СМ ПРО», цементный рынок упал на 27%! Никто не ожидал такого сокращения рынка – ни правительство, ни президент России.

Сейчас все иначе. Да, нам всем непросто. Но первоначальные прогнозы – о том, что экономика страны рухнет на 30–50% – не сбылись, и вовсе не потому, что эксперты допустили ошибку в расчетах. Считаю это прямой заслугой руководства государства.

Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину и его заместителям Андрею Белоусову, Марату Хуснуллину под руководством президента Владимира Путина удалось задержать падение благодаря тем мерам, которые принимались ими своевременно и, по сути, в ручном режиме. Президент страны несколько раз лично проводил совещания по вопросу об оказании неотложной помощи строительной отрасли. И вот результат: сегодня мы прогнозируем годовое сокращение экономики на 10%. Но уже не на 30–50%!

По нашему глубокому убеждению, помощь государства строительной отрасли должна заключаться в последовательной реализации национальных проектов и федеральных целевых программ в сфере жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства в объемах, утвержденных бюджетом РФ на 2020-2022 гг. В настоящее время работа в указанных направлениях не прекращается.

— Такие меры даже более эффективны, чем прямая финансовая помощь?

— Справедливо, что поддержку государства получают прежде всего малые и средние предприятия, а также отдельные отрасли экономики. Например, туристический бизнес сильно пострадал от пандемии. Вместе с тем, важно помогать людям, которые пострадали из-за «коронакризиса», потеряли бизнес или попали под сокращение. Им нужна прямая финансовая поддержка. Для стимулирования развития строительной отрасли эффективны комплексные меры. Наглядный пример – недавно стартовавшая семейная госпрограмма льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% годовых.

Так государство оказывает поддержку и населению, и строительной отрасли. Другой пример – цементобетонные дороги. Президент РФ ставит задачу по освоению передовых технологий мирового уровня. Возведение цементобетонных дорог – как раз такая технология, позволяющая одновременно развивать инфраструктуру, давая импульс экономике в целом, и поддерживать строительную, дорожную и смежные отрасли. Сегодня для строительства трасс с таким покрытием есть все необходимое – опыт, оборудование, кадры, не хватает только воли профильных министерств и ведомств.

И льготная ипотека, и возведение цементобетонных дорог закладывают перспективы развития строительства, а значит, и цементной промышленности, которая – я подчеркиваю – на протяжении 11 лет загружена лишь на 50%. Ни одна отрасль в мире не выживает в таких условиях… А мы и налоги платим в полном объеме, и заработную плату коллективам перечисляем точно в срок. Конечно, всем хотелось бы, чтобы уровень выплат был выше. Но ситуацию нужно оценивать объективно: заводы производят столько продукции, сколько востребовано на рынке. Уровень заработной платы в цементной промышленности всегда зависел от объема производимой продукции. Причем возраст заводов весьма солидный, предприятия требуют постоянных ремонтов и модернизации, холдинг должен изыскивать средства на эти нужды.

— Из-за «коронакризиса» компании пришлось значительно урезать инвестиционный бюджет?

— Верно, «Сибцем» пошел на эту вынужденную меру. Все необходимые ремонты мы реализуем обязательно, однако две трети важных инвестиционных проектов пришлось отложить. Кстати, сейчас мы, пользуясь случаем, направляем обращения в Минэкономразвития и Минпромторг с просьбой на три года освободить от налогового обложения предприятия, которые приобретают новейшее оборудование. Во всем мире инвестиционные проекты облагаются нулевым налогом, ставка увеличивается по мере амортизации оборудования. У нас в стране все наоборот, и это большая проблема для тех, кто заинтересован в развитии своего производства. Наше стремление внедрить мировую практику разделяет вся деловая Россия – средний и крупный бизнес, общественные организации, включая Торгово-промышленную палату РФ. Если государство пойдет нам навстречу, это будет масштабная поддержка для отечественной экономики.

Еще одно важное направление деятельности, которое «подсветил» «коронакризис», – развитие импортозамещения. На предприятиях холдинга около 30% зарубежного оборудования… Взять хотя бы электрофильтры, которые мы устанавливаем на заводах. Вместе с другими российскими предприятиями мы вынуждены отдавать за границу сотни миллионов долларов, поскольку в нашей стране такое оборудование, приемлемое по качеству, не выпускается. За период 2020-2024 гг. инвестиционные затраты «Сибирского цемента» планируются в объеме более 17 млрд рублей без НДС. И это расходы только нашей компании за конкретный период.

— Как изменить эту ситуацию?

— Необходима правительственная программа, без помощи государства столь глобальную задачу бизнесу не выполнить. По этому вопросу мы также плотно общаемся с Минпромторгом и Минэкономразвития. Наш долг – содействовать развитию страны, особенно сейчас, когда реальная жизнь испытывает мир на прочность. Должен сказать, что «коронакризис» заставил всех вновь вернуться к проблемам, которые уже давно требуют всестороннего внимания, создал уникальные возможности для их решения. В этом его главный и, пожалуй, единственный плюс.

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