В начале августа губернатор Новосибирской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Травников встретился с жителями Кировского района, которые пожаловались на отсутствие дороги в одном из самых густонаселённых микрорайонов города. Речь шла о продлении важной магистрали Новосибирска — улицы Петухова.

Глава региона сразу поддержал инициативу кировчан и подрядчики уже приступили к строительным работам. Об этом рассказал на встрече со СМИ депутат новосибирского горсовета Сергей Трубников. Он подчеркнул, что быстрое решение вопроса со строительством новой дороги на улице Петухова стало результатом взаимодействия на всех уровнях власти.

«Транспортная проблема – одна из самых острых в Кировском районе, особенно на Южно-Чемском жилмассиве. Сюда порой не только сложно заехать, но и выехать отсюда…И благодаря поддержке Андрея Травникова, мы сегодня уверенно можем сказать, что новая дорога здесь будет построена. А в 2021 году завершен ее первый этап. Техника уже работает на объекте. После рабочей поездки губернатора в наш район мы получили оперативную обратную связь. Работа, которая была проделана на всех уровнях власти, начиная с муниципальной и заканчивая федеральной, а также депутатами, оказалась очень результативной. И мы уверенно заявляем, что в октябре следующего года здесь будет открыт новый участок дороги», — прокомментировал Сергей Трубников. Его комментарий приводит пресс-служба новосибирского отделения «Единой России».

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт пояснил, что строительство дороги на одной из главных и самых протяженных в левобережье Новосибирска улице Петухова ведется по поручению губернатора в рамках реализации госпрограммы с участием средств бюджетов всех уровней.

Реализация столь значимого объекта стала возможна, в том числе, и потому, что депутатское объединение Кировского района всегда старается строить свою работу, опираясь в первую очередь на мнение жителей.

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