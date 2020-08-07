Защищено: День строителя – праздник профессионалов, меняющих жизнь к лучшему

Жанна Гладкова
 
День строителя – праздник профессионалов, меняющих жизнь к лучшему
Участники торжественного мероприятия направляются к месту высадки растений

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