ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18:01
«Это знаковый объект»: единороссы проверили ход благоустройства двора на Лесосечной улице
18:00
Cтроительство торгового центра “Грани” на площади Маркса в Новосибирске планируется завершить летом 2021 года
17:08
Андрей Травников поручил построить в Кировском районе Новосибирска новую дорогу
16:53
Синоптики рассказали о погоде на предстоящие выходные в Новосибирске
15:33
В Новосибирске объединят несколько школ и детсадов
15:28
В Красноярском крае объявлено об ослаблении ограничений из-за COVID-19
14:15
Основателя «Холидея» хотят сделать невыездным
13:42
Новосибирская область вновь стала лидером «Рейтинга российских регионов в зарубежных СМИ»
12:02
На кандидата в депутаты от ЛДПР напали в Дзержинском районе Новосибирска
11:31
В Новосибирской области зарегистрировано более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом
11:20
В новосибирский театр «Глобус» вернулся прежний директор
11:03
Коронавирусом заразился мэр одного из городов Кузбасса
9:46
Представители новосибирского общепита написали очередное письмо губернатору
22:02
Арбитраж отказал мэрии в иске к УФАС по делу застройки улицы Плановой в Новосибирске
17:23
«Ростелеком» приступает к реализации проекта строительства новой магистрали передачи данных из Европы в Азию
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