На рынки возвращается осторожный оптимизм

Нервозность и опасения рынков сменил умеренный оптимизм, которому способствовали сразу несколько факторов – дефолт в Аргентине, скорее всего, отменяется, Конгресс США продолжает обсуждать стимулирующий пакет поддержки, а несколько крупнейших фармацевтических компаний заявляют о скорой готовности вакцины.

Тем не менее, несмотря на веру в лучшее, делать точный прогноз курса валют в сложившейся ситуации едва ли возможно – рубль не может укрепиться из-за упавшего спроса на риск и внутренних факторов, а доллар теряет покупателей, ищущих альтернативные защитные активы.

Китай и США: переговорам быть

Сложности на геополитической арене и разногласия между сверхдержавами волную умы инвесторов уже многие месяцы. И если раньше вероятность развертывания полноценной торговой войны на фоне непонимания между Белым домом и властями Поднебесной, а также лишь частичного выполнения сделки была достаточно высокой, то теперь появилась надежда на продуктивный поиск консенсуса.

Переговоры между представителями держав запланированы на средину августа. Тот факт, что стороны решились на обсуждение проблемы, был воспринят рынками как благой знак.

Стимулирующие меры для западных рынков

Республиканцы и демократы, по всей видимости, будут обсуждать пакет стимулирующих мер для американской экономики еще минимум неделю. Пока неясно, какой объем средств будет привлечен для поддержания экономики, будут ли пролонгированы доплаты к пособиям и мораторий на выселение должников-арендаторов.

Тем не менее, если пакет поддержки будет принят в обозримом будущем, и его объем составит более триллиона долларов, что также обсуждается, это укрепит рынки.

Нефть растет

Для рубля позитивным фактором становится умеренное укрепление нефти. Повышению цен на углеводороды способствует не только надежда на восстановление западной экономики в виду стимулирующих вливаний, но и инцидент в Бейруте. Напомним, что в городе прогремел страшный взрыв, и слова Трампа о том, что катастрофа могла иметь спланированный характер, были восприняты как угроза стабильности в регионе. Нефть отреагировала на новость растущим спросом.

Заключение

Неоднозначность и смутность прогнозов не дают с уверенностью говорить о светлом будущем, но поводы надеяться на стабилизацию ситуации имеются.

Заявления американских, британских и российских ученых о скором появлении вакцины, возобновление диалога между США и КНР, растущая нефть это подтверждают.

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