В регионе продолжается реализация дополнительных мер поддержки семей с детьми, принятые по инициативе Владимира Путина, среди которых выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, поддержка тех, кто из-за пандемии потерял работу, единовременная выплата на детей в возрасте от 3 до 16 лет и многое другое.

Около 57,5 тысяч семей региона, где проживает 72000 детей от 3 до 7 лет, получили ежемесячную выплату в размере 6018,5 рублей, на которую имеют право семьи, где доход на каждого члена семьи ниже 11738,0 рублей.

Те, кто был уволен после 1 марта 2020 года и признан в установленном порядке безработным и имеет несовершеннолетних детей, также может рассчитывать в этот период увеличенное пособие по безработице, которое будет увеличено одному из родителей из расчета по 3 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. На сегодняшний день уже выплачено 148,5 млн рублей, количество детей, охваченных выплатой – 41,4 тысячи.

Поддержку семьям с детьми оказывает и Отделение Пенсионного Фонда РФ по Новосибирской области — это единовременная выплата в размере 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет включительно, а также выплаты в размере 5 000 рублей на детей в возрасте до 3 лет.

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