Представители общепита в письме просят главу Новосибирской области разрешить ресторанам полноценную работу. Они также обращаются к губернатору с просьбой о предоставлении субсидий пострадавшему бизнесу. «Континент Сибирь» приводит полностью текст письма, оказавшийся в распоряжении редакции.

«Уважаемый Андрей Александрович!

Мы, нижеподписавшиеся, являемся представителями индустрии общественного питания г. Новосибирска, насчитывающей больше трех тысяч предприятий, которые в данный момент находятся в отчаянном положении.

Уже более 100 дней (с 28.03.2020) мы существуем в рамках жёстких ограничений. За это время выручка заведений сократилась в несколько раз, а у многих, не имеющих возможность работать в режиме «на вынос», упала до нуля.

Весь период ограничений мы всеми силами старались сохранить штат сотрудников, используя возможность работы в формате «на вынос» и благодаря субсидиям на неотложные нужды, предоставленным государством за апрель и май 2020 года предприятиям отраслей, официально признанных пострадавшими.

На данный момент финансовый запас прочности большого количества предприятия общественного питания практически исчерпан. Дальнейшее сохранение ограничений без адекватных мер поддержки со стороны государства приведет к фатальному результату и грозит серьезными социальными и экономическими последствиями для города, т.к. в текущих условиях для многих предприятий отсутствует возможность сохранения сотрудников в штате, и возникает вопрос целесообразности дальнейшего существования предприятий в принципе.

Недавнее снятие запрета на работу летних площадок, несколько улучшило финансовое положение отрасли, однако у многих предприятий оно остаётся плачевным. Особенно у тех, кто не имеет летних веранд в силу своего расположения.

Кроме того, экономические показатели работы летних площадок напрямую зависят от погоды, т.к. при неблагоприятных погодных условиях (как показывает практика, даже при снижении дневной температуры наружного воздуха ниже 20 град.С) количество гостей, посещающих летние веранды, значительно снижается либо прекращается полностью.

При этом мы уверены, что при снятии ограничений на нашу деятельность, мы сможем организовать безопасные условия для посетителей заведений. Сервис, предоставляемый в специализированных помещениях, априори более технологичен, в т.ч. в части соблюдения необходимых санитарных норм.

Так же мы считаем, что после открытия залов для обслуживания гостей уменьшится объём «стихийных» летних площадок и концентрация гостей на них, что в свою очередь будет способствовать поддержанию порядкаи снижению уровня шума на улицах города.

С учётом вышесказанного, для обеспечения поддержки нашей отрасли, просим Вас:

Разрешить работу заведений общественного питания с использованием залов обслуживания посетителей с соблюдением соответствующих мер и рекомендаций, разработанных Роспотребнадзором.

Озвучить сроки предоставления субсидий за июнь и июль 2020 года на неотложные нужды предприятий общественного питания, признанных особо пострадавшей отраслью, в том числе на материальную поддержку сотрудников, в соответствии с рекомендациями, данными в телеобращении президентом РФ В.В. Путиным».

Напомним, летние кафе и веранды начали работу в Новосибирской области с начала июля.

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