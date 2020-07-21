В соответствии с принятыми по поручению президента Российской Федерации мерами с 1 марта 2020 года оказавшимся без работы, за исключением тех, кто был уволен по дискредитирующим основаниям, установлено пособие по безработице в размере 12130 рублей, подлежащих выплате вне зависимости от среднего заработка. Прокурорская проверка показала, что территориальные учреждения занятости населения, подведомственные минтруда и соцразвития Новосибирской области, не исполняли эти требования федерального законодательства.

По этой причине признанные с 1 марта 2020 года по 17 апреля 2020 года (дата вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 №485) безработными граждане не получили повышенную социальную выплату за апрель–июнь 2020 года.

Прокуратура внесла в министерство труда и социального развития Новосибирской области представление, по результатам рассмотрения которого 2247 жителям региона был произведен перерасчет размера пособия по безработице.

В настоящее время безработным доначислены денежные средства на общую сумму свыше 10 млн рублей.

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